Dimitrios Tofalos, la curiosa historia de quien da nombre al pabellón del Promitheas Patras

El Unicaja se juega el pase a la Final Four de la Basketball Champions League en el Dimitrios Tofalos Arena de Patras, la tercera ciudad más importante de Grecia, en la península del Peloponeso. No es una cancha especialmente caliente. "Patras tiene dos equipos en la ciudad y el otro es el Apollon, es el que tiene un club de más tradición. El pabellón está en la ciudad, más caliente. El Promitheas tiene una buena Academia, con buenos jóvenes, pero aún no han llegado a estar en dinámica real del primer equipo. El club trabaja bien pero no tiene ese arraigo todavía y no es una pista muy caliente, está a las afueras de la ciudad", explicaba Curro Segura, entrenador granadino con fuerte vinculación con Málaga que ahora entrena en Grecia y que se ha enfrentado al Promitheas dos veces y en próximos días lo hará por tercera vez.

El Dimitrios Tofalos Arenas fue construido en 1995, fue subsede entonces del Mundial sub 19 que acogió Grecia. Después ha acogido varios partidos de la selección absoluta, supercopas y algún All Star. También acogió competiciones internacionales de balonmano, gimnasia y voleibol. Una capacidad para hasta 5.500 espectadores tiene en partidos de baloncesto, aunque rara vez se llena.

¿De dónde toma su nombre? La historia de Dimitrios Tofalos es curiosa. Fue un famoso levantador de pesas en Grecia a comienzos del siglo XX. Nacido en Patras en 1884, se hizo famoso en la ciudad siendo niño porque sobrevivió a un accidente muy grave. Estaba jugando en la estación de tren, un vagón le cayó encima y los médicos decidieron que debían amputarle un brazo. Su padre se negó y el niño se recuperó, aunque la secuela de que tendría un brazo más corto. No le impidió ser uno de los mejores deportistas griegos. No pudo competir en los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis y sí lo hizo en los Juegos Intercalados, una competición que se quiso implementar para acoger en la mitad de cada ciclo olímpico en Atenas una reunión de atletas similar. Fue oro en los que se celebraron en 1906, los únicos, ya que no prosperaron. Después viajó a Estados Unidos y se convirtió en luchador profesional y después agente antes de regresar a Patras y morir con 71 años en casa. A su memoria está dedicado el pabellón donde el Unicaja se juega su pase a la Final Four de la BCL.