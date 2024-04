El día que Domas Sabonis pudo jugar con España

Domantas Sabonis confesaba que pudo jugar con la selección española. Lo hacía en una entrevista para Adrian Wojnarowski, de ESPN, periodista muy afamado en el mundo NBA, y donde narraba ese intento de España por reclutarle, siendo cadete (14 años). Domas se afincó en Torremolinos con siete años, coincidiendo con la retirada de Arvydas. Precisamente fue su padre el que rechazó el ofrecimiento. “Cuando tenía 14 años hubo un campus y ellos me lo intentaron vender: ‘Es sólo un campus, vente’. Pero mi padre cerró la puerta rápidamente: “No, no. Tú te vienes a Lituania este verano”, explicaba en esta entrevista. Una vida construida en Torremolinos, prolífica en la cantera del Unicaja hasta los 17 años, hasta que Joan Plaza lo introdujo en el primer equipo. Sabonis mantiene unión con Málaga, pese a que se marchó hace casi diez años a Gonzaga. “Definitivamente aprendimos y desarrollamos habilidades integrales al crecer en ese sistema. Esos años en los que crecí, esos años de adolescencia, son los más importantes diría yo”, hablaba del papel que ha tenido España en su desarrollo.

Unión con España, pero sangre lituana. “Pasan las generaciones y ese sentimiento sigue siendo el mismo. No hay nada como jugar para tu país, especialmente para Lituania. El baloncesto es como una religión aquí. Estando en esos equipos cada verano, la sensación que tienes no se puede comparar con ningún otro partido. Vestido con los colores de la bandera cada año hay un grupo especial de jugadores, no importa quiénes seamos. Construyes este vínculo que definitivamente se traduce en la pista”. Episodio que en Málaga ha circulado, pero que el propio jugador ha hecho público. Podía haber cambiado la narrativa del baloncesto español, por ser hoy uno de los mejores jugadores del planeta. Esa inclinación siempre fue inamovible. Y España intentó esa fórmula que ya hizo con Serge Ibaka, Nikola Mirotic, o actualmente con Lorenzo Brown, jugadores que tienen una menor vinculación que la de Domas. Arvydas dejó pasar el tren.

Sabonis y sus recuerdos de Málaga

Antes de la Copa del Rey de Málaga, Domantas Sabonis tenía unas palabras muy cariñosas de su etapa en el Unicaja. "El Unicaja es una familia (repite). Básicamente me criaron, a mí y a mis hermanos. Aprendimos todo allí. Solo tengo buenos recuerdos de Málaga, Los Guindos, mis compañeros y todos los entrenadores. El ambiente en Málaga. Cuando la gente en el Carpena se pone a tope es algo que me encanta. El himno, las canciones de la gente, en definitiva todo. Tengo muy buenos recuerdos". En Los Guindos se forjó, pudo pasar una temporada en el primer equipo, lecciones muy ricas para construir al Sabonis actual.