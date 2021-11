20-10 de Domas Sabonis en la victoria de los Pacers ante los Pelicans

21 minutos en pista le valieron a Domantas Sabonis, canterano del Unicaja, para conseguir 20 puntos (4/8 en tiros de dos, 2/3 en triples y 6/8 en libres), 10 rebotes y seis asistencias en la victoria de Indiana Pacers sobre New Orleans Pelicans (111-94). Un partido cómodo para los de Indianápolis, con diferencias de 30 puntos ya en el tercer cuarto. 7-11 es el balance de los Pacers, a dos de zona de play in y a tres de zona de play off, el objetivo claro del equipo, en una Conferencia Este bastante reñida.