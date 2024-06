Entradas UCAM Murcia - Unicaja: Dos autobuses desde Málaga para el 4º partido

Entre 150 y 200 aficionados del Unicaja presenciaron el 1-2 en Murcia. Bien acompañado el equipo malagueño durante todo el día, arropado en la llegada del bus al Palacio, y una intensidad fácilmente perceptible en el pabellón, también desde casa, ese sector cajista imponiéndose por muchos momentos en ese partido particular de la grada. El cuarto partido, este lunes (20:30 horas), nuevamente con un buen pullado de seguidores del Unicaja. No es sencillo al ser inicio de semana, tampoco un horario que aumenta el esfuerzo para volver el mismo día. Pero el Unicaja completó, apenas una hora después de consumarse el 1-2, dos autobuses que partirán desde Málaga alrededor del mediodía, por lo que habrá con total seguridad más de un centenar de aficionados malagueños, mayoritariamente concentrado en el anillo superior del pabellón. 37 euros el pack que incluye viaje y entrada, bien recibido. Más un grupo que está hospedada en Murcia desde el sábado y que no regresó a Málaga, alargando esa reserva.

Difícil contabilizar una cifra exacta, porque habrá un goteo de malagueños que hagan el viaje por su cuenta, cuatro horas en coche pero sencillas. Sí puede ser interesante el horario para los que terminen su jornada laboral a primera hora de la tarde, margen para coger el coche y llegar a Murcia a tiempo para el partido. Vuelve a aparecer el optimismo tras ese 66-74, pero como decía Ibon Navarro todavía la montaña es empinada. Repetir las mismas cosas que se hicieron bien, y una de ellas fue ese respaldo externo. Un play off que iba a ser largo, ya maquinando ese 2-2 y devolver la serie a Málaga en un quinto partido.

Sito Alonso: "Les haremos sufrir el lunes"

La serie se aprieta, pero Sito Alonso, pese al triunfo del Unicaja en Murcia, ve señales positivas pese al 1-2 en la serie. Desgranaba el tercer partido de la serie en sala de prensa. "Antes de hablar del partido, había soñado el conseguir este ambiente en el Palacio cuando llegué hace cinco años, esa transmisión. Nos ha podido sorprender ese ambiente tan fuerte, yendo ganando, perdiendo, 0-18 de inicio y una ilusión enorme, a un partido de jugar la final. Ha sido fantástico. Más allá de ganar o perder un partido, el haber conseguido esa identificación de la gente. En cuanto al partido, nuestros cuatro-cinco minutos han condicionado el resto. No es lo mismo empezar con un marcador normal, aún yendo por debajo, que un 0-18. Nunca he empezado así un partido, tampoco esa decepción por empezar tan mal por parte de los jugadores y ver cómo han seguido luchando, ganando el último cuarto (22-9), incluso cuando quedaban 4:20, con una bola que perdió Yanis, para ponernos a cinco o seis puntos, hubiera sido magnífico ver cómo hubiesen reaccionado ellos con una distancia más cercana que no hemos bajado de ocho. Como dije el primer día en Valencia, esto es un play off, en este caso al mejor de cinco partidos, con 1-2 en el marcador. Y estoy convencido, que con las cosas malas que hemos hecho en ejecución, lo vamos a hacer mejor el lunes, por lo tanto el rival sufrirá más, teniendo en cuenta que es el Unicaja, el campeón de BCL. Estoy convencido que vamos a hacer sufrir al Unicaja, o aquí o el siguiente día, por eso tenemos tres oportunidades de llegar a la final de ACB, no cualquier cosa. No hay que estar contentos, pero sí satisfechos por la reacción que tuvimos al final".