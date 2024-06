Sito Alonso: "Convencido que vamos a hacer sufrir al Unicaja en lo que queda"

La serie se aprieta, pero Sito Alonso, pese al triunfo del Unicaja en Murcia, ve señales positivas pese al 1-2 en la serie. Desgranaba el tercer partido de la serie en sala de prensa. "Antes de hablar del partido, había soñado el conseguir este ambiente en el Palacio cuando llegué hace cinco años, esa transmisión. Nos ha podido sorprender ese ambiente tan fuerte, yendo ganando, perdiendo, 0-18 de inicio y una ilusión enorme, a un partido de jugar la final. Ha sido fantástico. Más allá de ganar o perder un partido, el haber conseguido esa identificación de la gente. En cuanto al partido, nuestros cuatro-cinco minutos han condicionado el resto. No es lo mismo empezar con un marcador normal, aún yendo por debajo, que un 0-18. Nunca he empezado así un partido, tampoco esa decepción por empezar tan mal por parte de los jugadores y ver cómo han seguido luchando, ganando el último cuarto (22-9), incluso cuando quedaban 4:20, con una bola que perdió Yanis, para ponernos a cinco o seis puntos, hubiera sido magnífico ver cómo hubiesen reaccionado ellos con una distancia más cercana que no hemos bajado de ocho. Como dije el primer día en Valencia, esto es un play off, en este caso al mejor de cinco partidos, con 1-2 en el marcador. Y estoy convencido, que con las cosas malas que hemos hecho en ejecución, lo vamos a hacer mejor el lunes, por lo tanto el rival sufrirá más, teniendo en cuenta que es el Unicaja, el campeón de BCL. Estoy convencido que vamos a hacer sufrir al Unicaja, o aquí o el siguiente día, por eso tenemos tres oportunidades de llegar a la final de ACB, no cualquier cosa. No hay que estar contentos, pero sí satisfechos por la reacción que tuvimos al final".

"No estamos acostumbrados a vivir este momento, y hay que reconocerlo. Nos ha pillado de sopetón ir 0-2, con 7.500 personas pagando, el lunes no lo hacen, una magnífica idea. Hemos fallado debajo del aro, recuerdo una penetración de Dylan Ennis solo, un triple de Dustin o Lude. Nos han descolocado a nivel defensivo, creo que ha sido el problema. El único cuarto preocupante ha sido el primero, porque el Unicaja nos ha metido 74 puntos, cuando está acostumbrado a meter 85. Convencido, que quitándonos esa sensación de sorpresa, se nos ha hecho cuesta arriba. Pero orgulloso con las reacciones, ha habido baremos individuales y grupales peor que todo el año. Le doy mérito ir ocho abajo al final. Es un equipo especial", veía el vaso medio lleno.

"El Unicaja ha puesto el nivel físico, hoy sí. Nos tendremos que acercar con un nivel mental superior al de hoy, no podemos acercarnos en lo físico, a la altura del Real Madrid, el único que le puede batir. En lo mental tenemos un poder abismal, convencido que lo vamos a seguir demostrando. Hemos vuelto en el marcador cuando se han ido veinte arriba, que solo lo puedes hacer con un acierto abismal, no ha sido el caso, o un poder mental muy grande. No estoy súper contento. Habría tenido razón el perro, la leche, le tendríamos que hacer un regalo. Quiero liberar a los jugadores, recordar lo que han conseguido. Van a dar un paso más el jueves, una sensación diferente al Unicaja y veremos cómo se comportan ellos", explicaba Sito Alonso.