España sub 17 arranca la preparación para el Mundial de Málaga

Málaga será escenario este verano de un Mundial sub 17 en el que hay muchas esperanzas depositadas. Organizativamente por la capacidad de la provincia (también intervienen Marbella y Alhaurín de la Torre además de la capital) y deportivamente por la calidad de la generación 2005, considerada una de las más ilusionantes que ha habido en los últimos años en el baloncesto nacional.

La Federación comenzó a prepararse para la cita con un concentración que se celebra hasta el domingo en Azuqueca. El torneo se disputa del 2 al 10 de julio. Ahora habrá alguna semana de descanso, los jugadores tienen exámenes, y volverá a trabajarse con un tramo final de la concentración en Málaga, con un torneo previsto Alhaurín. De la citación forman parte los jugadores del Unicaja Rubén Vicente y Álvaro Folgueiras. Además, el técnico Javier Zamora cuenta en su cuerpo técnico con el paleño Chiki Gil, que guiara de manera brillante al subcampeonato de España cadete al Unicaja. No está en la citación, tampoco en la de la sub 16, Mario Saint-Supéry, que ha vivido una temporada muy exigente y desde el club se acordó con la FEB darle un descanso. Por edad (es de 2006), su equipo es la sub 16, en la que debería ser actor principal. El único jugador de esa edad en la lista de la sub 17 es el madridista Hugo González, verdugo cajista en la final.

Lista

Sergio de Larrea (Valencia Basket), Conrad Martínez (Joventut Badalona), Lucas Marí (Valencia Basket), Lucas Langarita (Casademont Zaragoza), Abel Delicado (Real Madrid), Diego Fernández (Cajasiete Canarias), Rubén Vicente (Unicaja), Pablo Navarro (Valencia Basket), Hugo González (Real Madrid), Bruno Vidarte (Real Madrid), Pol Salo (FC Barcelona), Álvaro Folgueiras (Unicaja), Pau Monterosa (BAXI Manresa), Izan Almansa (USA), David Barbera (Valencia Basket) y Aday Mara (Casademont Zaragoza).