España se carga de confianza ante Japón (60-109)

“Preferiría no haber jugado contra España, son muy buenos”, decía en la víspera del segundo partido de la selección española, aún sin haber perdido ante Lituania, Alejandro Martínez, el técnico de Japón. Buen conocedor de la cantera nacional, dirigió, de hecho, a este combinado en el Mundial sub 17 de 2012, el experimentado entrenador, con muchos partidos ACB a la espalda, sabía lo que había enfrente. Y, además, se añadió la sangre en el ojo por el arañazo del debut ante Lituania. España desfogó ante los voluntariosos pero algo limitados jugadores asiáticos (60-109). Se aseguró no terminar último de grupo, pero tampoco será primero ya por la amplísima victoria de Lituania ante República Dominicana (108-60), que deja a los bálticos campeones. Los caribeños y los españoles se jugarán este martes la segunda plaza del grupo. Y el cruce se perfila contra Canadá o Serbia, que se miden entre ellos después de caer ambos con cierta contundencia ante una Francia que se va constatando como una gran favorita al oro. Será un cruce muy complicado, pero España tiene talento para competir contra cualquiera. Pasados los nervios del debut, toca expresarse y desplegar el baloncesto que hay dentro.

El malagueño Álvaro Folgueiras salió como titular, formando pareja con Izan Almansa y quedando Aday Mara en el banquillo de salida. Una pareja interior algo más dinámica. España mandaba al final del primer cuarto por 33-11, triplicaba a los nipones en el marcador. Mucho ritmo, mucho correr y las amarras algo más sueltas, también ayudaba el rival, para jugar más rápido. El resultado fue que el partido ya estaba roto tras 10 minutos. Folgueiras hacía varios costa a costa tras coger rebotes para anotar o asistir. Metió también un triple. Metía otro Rubén Vicente. Javi Zamora abría la rotación y entraba antes el alero del Unicaja.

Rozaba los 30 puntos de ventaja ya España, pero un par de errores dejaron en el electrónico el marcador de 29-53 para los españoles. Aguantó un poquito Japón tras el descanso, pero de nuevo España pisó el acelerador y a finales del tercer cuarto ya estaba en los 40 puntos (38-77). Zamora daba descanso a hombres claves y potenciaba algunas conexiones y sociedades distintas sobre la pista. Izan Almansa fue el máximo anotador español (15 puntos más 16 rebotes para 28 de valoración en 17 minutos). Folgueiras acabaría con unos completos nueve puntos, seis rebotes y cinco asistencias (el que más del equipo) para 19 de valoración y Vicente también sumó seis puntos, con dos triples marca de la casa.

Vendrán montañas más altas durante el campeonato. Jornada de descanso y este martes, último partido del grupo ante los dominicanos antes de los cruces, todavía en Alhaurín de la Torre.

