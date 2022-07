El gigante Olivier Rioux: 2.28 metros en Málaga

En este Mundial sub 17 hay varios siete pies (2.13 o más). Pero figuran dos jugadores por encima de 2.20. Son el español Aday Mara, que está en esa altura y que es uno de los grandes proyectos del baloncesto nacional, y el canadiense Olivier Rioux, que mide nada menos que 2.28 metros. Tiene aún 16 años, es de febrero de 2006, un año menor que la mayoría de jugadores. Impone su presencia en pista, sin duda.

No es la primera vez que Rioux está en España. Estuvo jugando en un torneo en La Roda y llegó a participar con el Real Madrid en un torneo sub 13 en Castelldefels pero su familia eligió que se formara en la Academia IMG en Florida. Con ella, por cierto, colabora el ex pívot del Unicaja Daniel Santiago. Su padre, Jean Francois, que practicaba voleibol, mide 2.07. Su madre, Anne, que hizo natación, llegó a 1.85. Y tiene un hermano pequeño por encima de los 2.10 ya. Así que viene de genética la altura.

En un baloncesto en el que la altura sigue siendo importante, pero pesa menos que tradicionalmente, el joven canadiense batalla por imponer su juego. No es un prodigio de movilidad y si el juego enloquece sufre en el ida y vuelta. Sólo hay cinco jugadores que hayan jugado en la NBA con más altura que él: Gheorghe Muresan, Manute Bol, Yao Ming, Slavko Vranes y Shawn Bradley. Le queda aún algún año para arañar algún centímetros más. En sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Francia, promedió cuatro puntos, ocho rebotes y dos tapones por duelo. Puede aparecer en el camino de España en los octavos de final del torneo.