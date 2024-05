Esperando a Osetkowski: "Dylan nos hará falta y en ese momento va a aparecer"

Dentro del clima de optimismo y euforia controlada que reina en torno al Unicaja, en los últimos partidos ha habido un bajón en el rendimiento de Dylan Osetkowski, casualidad o no coincidiendo con que su nombre saliera en las quinielas para cambiar de equipo con el interés de Euroliga desde la semana previa a la Final Four de la BCL. No ha obstado para que estuviera en el mejor quinteto de la ACB y quedara segundo en la carrera por el MVP. Pero no es la mejor versión del pívot californiano, sin duda desequilibrante y al nivel de los mejores pívots del continente.

Se le cuestionó a Ibon Navarro por cómo ve al polivalente interior con pasaporte alemán. "Es muy difícil mantener el nivel al que estuvo hace dos meses, imposible. Este equipo tiene 13 jugadores, estamos siendo capaces de ganar muchos partidos con ellos. Otro equipo sin esa versión de Dylan sufriría mucho y nosotros no lo estamos haciendo a nivel de resultados, eso habla muy bien del equipo. Si un jugador deja de estar en ese estado de flow cualquier equipo lo acusaría. Ahora no está tan brillante, pero otros tienen un estado de forma muy alto. Estamos siendo capaces de jugar partidos y ganar sin esa versión", señalaba Ibon.

Eso sí, la recomendación que hacía Ibon a su jugador es que "el primero que debe tener paciencia con Dylan es el propio Dylan. Dylan va a llegar en el momento que nos haga falta, ese momento va a llegar y va a aparecer. Más que pensar en eso sí debemos hacerlo en que hemos hecho las cosas muy bien para tener a Will y Melvin en el momento de forma que los tenemos", ahondaba Ibon sobre Osetkowski.

Es un jugador muy emocional, en lo bueno y lo malo, Osetkowski y ahora está en un momento en el que las cosas no salen. Pero dentro de las peculiaridades de este Unicaja es que no se necesita siempre al mismo jugador, hay espacios y momentos para todos.