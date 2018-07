Estreno internacional

No es la primera internacional del baloncesto malagueño. Gema García, Silví Quero, Marta Pérez, Marta García, más recientemente Patricia Soler... Ha habido jugadoras de la provincia que han jugado y destacado con las categorías inferiores de la selección española. Pero sí es la primera que tiene el Unicaja en sus filas, justo al año de la creación de la sección femenina. La alero Ana Jiménez, que este año ha alternado el equipo junior con minutos en Primera Nacional,ha sido convocada por la selección sub 18 para preparar el Europeo, que se disputará en Italia, concretamente en la ciudad de Údine, del 4 al 12 de agosto.

Jiménez, formada en el Salliver de Fuengirola, está entre las 18 jugadoras citadas por Mario López. Un núcleo de ellas, las de primer año, participa en el Mundial sub 17, por lo que se incorporarán más tarde a la concentración, que comenzará el próximo martes 10 de julio la concentración en Alcázar de San Juan. Jiménez estará desde el principio. No tiene sencillo estar entre las 12 definitivas al no haber estado previamente, pero su labor en la temporada y el Campeonato de España, en el que el Unicaja estuvo entre los ocho mejores equipo, ha propiciado esta llamada. En el evento celebrado en Huelva, con los mejores equipos del país, Jiménez promedió 14.4 puntos, 9.8 rebotes y 2.2 asistencias, siendo una de las piezas esenciales en el equipo dirigido por Ale García.

14.4Puntos. Fue lo que promedió en el Campeonato de España junior hace mes y medio

Jiménez y sus compañeras disputarán un torneo en Alcázar frente a Bélgica, Alemania y Francia, antes de viajar a Italia, donde antes del debut en el Europeo se medirán a Serbia, Rusia e Italia. En la primera fase del Europeo, España jugará contra sus rivales de grupo: República Checa, Serbia y Bosnia.

Para Mario López, "es una generación sin una estrella clara, sin una jugadora que promedie 25 puntos por partido. Por el contrario, tiene muchas buenas jugadoras que pueden aportar en ataque y que han adquirido mucha experiencia en LF2 como es el caso de Ainhoa Lacorzana, Esther Castedo o Raquel Carrera", explica el seleccionador.

Es, pues, la primera llamada internacional para la cantera del Unicaja en versión femenina. Seguramente, varias jugadoras del equipo que se ha proclamado hace pocas semanas campeón de España infantil entren próximamente en la órbita de la Federación para trabajar la incorporación a los primeros grupos. Ana Jiménez es la primera llamada desde la selección a la estructura del Unicaja Femenino. La próxima temporada competirá a tiempo completo en Primera Nacional a las órdenes de Lorena Aranda.