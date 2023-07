Fichajes Unicaja: Kameron Taylor es el elegido

Cuando en un principio se optaba en el Unicaja por esperar a que avanzara el mercado, el club malagueño está cerca de atar al que sería sustituto de Darío Brizuela. El elegido es Kameron Taylor, jugador de Bàsquet Girona, uno de los exteriores más completos de la pasada Liga Endesa. Información adelantada por el periodista Óscar Herrero y ha podido confirmar Málaga Hoy. Jugador de 28 años, 1.98 m, y buenas referencias en el club desde hace semanas, en esas posibles opciones a las que se recurriría en caso de fuga, como se ha dado el caso. Ocupará plaza de extracomunitario, solo tiene esa etiqueta en el equipo malagueño Tyson Carter, con quien se cuenta, a la espera de cristalizar esa operación. Tuvo previsión en ese aspecto el Unicaja, el guardar esa vacante en el medio plazo. Son horas álgidas en Los Guindos.

La idea del Unicaja es abonar la cláusula de salida del jugador, asumible. Firmará por dos temporadas. Se trata de un alero con grandes virtudes en ambos lados de la pista, requisito indispensable para el Unicaja. En ese ajuste de no repetir cromos. Físico notable, puntos en las manos y esa versatilidad que tanto prima. Parece un movimiento inteligente por parte de la parcela deportiva, conversaciones entre Juanma Rodríguez e Ibon Navarro que se han intensificado en las últimas horas. Según ha podido saber Málaga Hoy, la operación estaría muy avanzada, hasta el punto que debería hacerse oficial en los próximos horas si todo transcurre con normalidad.

Tenía además monitorizada la situación el Unicaja por si Tyson Carter finalmente decía no a continuar en Málaga, finalmente parece que los malagueños tendrán muchos registros en esa posición de '2' y '3'. Cuenta el Unicaja con ambos. En ese plan, hay cabida para Mario Saint-Supéry en los exteriores; también para Will Thomas, ese es el boceto que se plantea en estos momentos. El club de Los Guindos ha desestimado la elección de un cupo al no encontrarse un jugador de ese nivel. Por otra parte, un factor muy imporante, los informes que posee la entidad sobre Taylor son excelentes. 14.5 puntos; 4.8 rebotes y 15.6 de valoración han sido sus promedios en el pasado curso, con un 37.4% en triples.