El pequeño Illan Pietrus ya es un hombre

En el histórico viaje a la Final Four de Atenas’07 una de las atracciones era el pequeño Illan Pietrus. Había nacido en Francia en el verano de 2005, poco después del título de Copa, pero los primeros años de su vida fueron en Málaga. Sin ser aún consciente viajó a la capital griega como parte de la expedición. Iba de brazos en brazos de los jugadores, desde Marcus Brown a Pepe Sánchez. Aún no tenía dos años, pero ya iba con una pelota entre las manos con el número 2 de los Golden State Warriors, el que lucía su tío Mickaël. Su padre es Florent Pietrus, uno de los jugadores de la histórica trilogía Copa-Liga-Final Four que fue el pico más alto del Unicaja. Estuvo jugando hasta justo la pandemia en distintos equipos de Francia. Y el relevo venía ya detrás.

lllan es jugador del SIG Strasbourg. Es un prometedor exterior que ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección francesa. Estuvo en Málaga en el Mundial sub 17 de 2022, donde su país ganó la medalla de bronce, también el verano pasado en el Europeo sub 18 de Nis, en ambos con peso. Y en el Strasbourg ya debutó la temporada pasada con el primer equipo y va dando pasos en el profesionalismo. Algo más bajo que su padre (1.89 metros), es un base cuando Flo era un ala-pívot raspando los dos metros. “Juega con mucha cabeza y seguro que tiene mucho más talento que yo”, decía Flo en este periódico durante una entrevista en Alhaurín en aquel Mundial.

El hijo de Flo jugó en cinco de los ocho partidos del equipo en la BCL, con una media de 10 minutos, con 2 puntos y 1.2 rebotes. En la LNB intervino en 14 de los 22 partidos, con siete minutos de media y 1.8 puntos. Son los primeros pasos con los mayores de aquel pequeño bebé con el que se le caía la baba al vestuario cajista. De su misma edad y compañero en su posición también Zaccharie Risacher, este sí malagueño de nacimiento, proyectado en el Top 5 del próximo draft y que juega en el Bourg en la Eurocup. Síntoma del paso del tiempo, este martes habrá un Pietrus enfrente del Unicaja.