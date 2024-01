Fran Vázquez analiza a cada pívot del Unicaja: virtudes e imperfecciones

El Unicaja ha encontrado en Fran Vázquez a un instructor de lujo. Miembro del staff de Ibon Navarro, especialista en trabajo de tecnificación, el de Chantada explica cómo trabaja en el día a día, culpable del crecimiento de algunos jugadores cajistas esta temporada, no solo interiores. "De momento solo trabajo con el primer equipo. Tengo contrato con el Unicaja para hacer ese trabajo de tecnificación, tanto en primer equipo como cantera. Pero en cantera aún no he tocado a ningún jugador. Bastante bien y cómodo en los primeros días, no solo estoy con los '5', sino también con los '4', también con Kameron o Djedo. Esta semana he estado entrenando con los pívots, pero también con los aleros más altos, también un poco con Alberto. Tocando diferentes sensaciones para ellos, movimientos para que puedan encontrarse cómodos. En definitiva ayudarles con movimientos, leer mejor las defensas, que no puedan ver una cosa sola", decía Fran Vázquez en Ser Málaga. "Hay jugadores que son expertos en un movimiento concreto, otros se siente más a gusto en otro registro. Siempre intento que los jugadores sean partícipes de todo. Les dejo que elijan el qué trabajar, en esas acciones donde el jugador pueda ser más eficaz, ellos lo saben. Lo explico y empezamos a trabajar. Además que los jugadores son rápidos de pies, móviles, es más fácil tratar con ellos. Si el jugador fuese más lento, tienes que buscar un movimiento donde esa pesadez permita sentirse cómodo. No es el caso de este equipo", detallaba.

El gallego desgranaba a cada pívot del Unicaja. "Sima tiene todo. Lo que le digo siempre es que le falta ese gesto final, el posicionamiento de manos y cuerpo. Es muy fuerte arriba, pero de piernas no lo es tanto como su tronco, ahí es donde puede fallar un poco. Pero lo que más me interesa es que su ejecución sea buena, aunque la acción no acabe en algo positivo. Que mantenga esa confianza. Puedes fallar, cometer errores, pero que sepa el porqué. Hemos trabajado en verano y lo seguimos haciendo ahora. Estoy contento y espero que siga haciendo bien las cosas, como hasta ahora". Puede ser el gerundense ese modelo de progreso, cambio enorme con respecto a la temporada pasada y una amplitud de registros donde Vázquez tiene culpa. También se refería a Lima. "Con Gus trabajé al principio, antes de incorporarse al equipo, más a nivel de coger la forma física. Cuando el equipo viajaba, el único que se quedaba en Málaga era yo y así es más fácil. Visualizar al jugador y cómo tiene que trabajar. Le costará más. Pero no tiene problemas en trabajar más que nadie porque le pone ganas. Creo que va a ser el Gus de la temporada pasada porque él va a seguir con la ética de trabajo y sacrificio. Trato a todos por igual y les doy armas, para que ellos se defienda con las que mejor se encuentren y luego pulirlas".

"Kravish es un combo. Es un jugador de poste bajo, que puede salir fuera con la mano que tiene. Él juega al poste bajo por rapidez, no por empuje, porque tampoco es un jugador voluminoso. En eso trabajamos: en el movimiento de pie rápido, que pueda sacar esa ventaja y pulir eso que bien sabe hacer, que es tirar", terminaba ese repaso con Kravish. "Vamos viendo según cómo programemos la semana. Si hay doble sesión o no. Muchas veces ahí trabajamos las tecnificaciones y repasar, porque ellos saben lo que hemos trabajado desde octubre y al final se trata de repetir. Soy de ver vídeos y transmitir a los jugadores que puedan aprenderlo. Los jugadores van escogiendo, bien dos, tres o seis movimientos. Darle armas y cosas para que se sientan cómodos", verbalizaba Fran Vázquez.