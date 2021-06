Fran Vázquez: "Barreiro puede ser un referente con Fotis"

El fichaje de Jonathan Barreiro ha despertado algo de ilusión entre los aficionados del Unicaja después de la acumulación de malas temporadas y el paso de la Eurocup a la Basketball Champions League que marcará el futuro de la entidad. El primer movimiento en el mercado concretado es el ala-pívot gallego, un fichaje sorprendente. Para conocerlo mejor, Fran Vázquez, histórico ex jugador cajista ya retirado, explica cómo es su paisano gallego, con el que coincidió dos temporadas en Zaragoza, donde vio su progresión.

"Muchos partidos del Unicaja, ahora Final Four de Euroliga y finales de ACB, veo más baloncesto ahora que como jugador", explica el que fuera gran pívot del Unicaja, que estaba, antes de los cambios estructurales del club, en conversaciones para regresar a la entidad y trabajar con jóvenes y pívots en su tecnificación. Aguarda noticias. Mientras espera para rematar el curso superior de entrenador, disfruta de regreso en Málaga. Su último club fue el Casademont Zaragoza y allí estuvo con Barreiro. "Es un jugador que es veterano ya en la Liga, tiene experiencia, pero es joven aún. Esa propuesta de jugar con el Unicaja, con todo lo que conlleva, es un paso grande para él. Puede demostrar esa progresión de los últimos años, esa mejoría como jugador, viene en su mejor momento. El Unicaja ha aprovechado una circunstancia en el mercado y va a ayudar al equipo. Le va a mejorar mucho en el rebote, es de los mejores nacionales ahí. Tiene polivalencia, es más estable en el tiro exterior, es una baza más importante. Se va Adam Waczynski, que jugaba más abierto, y a ver cómo lo suple. No sé cómo encajará, si como tres o como cuatro", analiza Fran Vázquez.

"Es un chico encantador, antes de jugar con él nos saludábamos por ser gallegos, pero no es lo mismo cuando te enfrentas que ya cuando estás con él compartiendo vestuario. El último año compartimos habitación y le ayudé en momentos bajos, las rachas que siempre pasa un jugador joven, también para chincharle en el buen sentido, apretarle para dónde mejorar. Y me ha hecho un poco de caso", bromeaba Fran Vázquez sobre su relación con el coruñés: "Tenemos una buena relación. Me dio alegría ver que viene, ha demostrado, ha ido creciendo. Es un jugador joven que puede crecer aún. Seguro que con Ángel Cañete y Paco Aurioles al lado de Fotis va a progresar. Yo lo he visto de principio jugar de tres y ya Porfi Fisac apostó por él de cuatro, es donde ha dado un salto de calidad. En esa posición, entre comillas, podía hacer lo que le daba de gana, de tres estaba más condicionado a esperar y ejecutar, pero ahí podía ser más creativo. Tiene la velocidad para irse de los cuatros, hay menos cuatros que lo puedan parar. No es Mirotic, pero es un jugador capaz de hacer daño".

"Es currante, es un poco tímido, pero cuando coge confianza y esa conexión con jugadores y con los entrenadores, no va a tener problemas", asevera Fran Vázquez, que admite que puede tener alguna similitud con Carlos Suárez, compañero suyo en el Unicaja también, pero aboga por evitar comparaciones: "Carlos es Carlos y Jonanathan es Jonathan, no hay que compararlos. Carlos está muy curtido en muchas batallas y Jonathan tiene aún que alcanzar esa madurez. Se le busca esa similitud, es verdad, quizá puede tirar más que Carlos. Esa fuerza, esa cohesión del grupo, la comparten. Teniendo a Carlos y Jonathan, cuando uno descanse el otro puede mantener el nivel".

Le ve, no obstante, margen de progresión aún a Barreiro Fran Vázquez. "Es un jugador de 24 años y parece que lleva toda la vida en ACB. Ha ido mejorando. Físicamente, se ha puesto más robusto y duro. Tiene tiempo por delante. Está preparado para estar salto, los dos últimos años, con Porfi sobre todo, subió su nivel de juego. Aunque el equipo no haya tenido un buen año, él siempre ha tenido esa regularidad. Conozco a Fotis también y sé que van a trabajar bien", explicaba el pívot gallego, que también estuvo con Katsikaris en Tenerife: "Ya hemos visto que el equipo estaba hundido y dio ese cambio a nivel de lucha aunque los resultados al final no fueron buenos. Ahora que tiene el equipo desde el principio, puede inculcar sus ideas. Podemos ver a un Unicaja más agresivo y más acorde a la idea de Fotis. Es un entrenador que quiere que cada jugador luche, se defienda duro y Jonathan ha mejorado allí en Zaragoza en esos aspectos. Ser más duro de cabeza y corazón, con Fotis puede ser un referente".

Fran Vázquez jugó y ganó la primera edición de la Basketball Champions League con el ahora Lenovo Tenerife. Da su perspectiva sobre la competición que jugará el Unicaja la próxima temporada: "Al principio podía chocar, podías pensar que vaya competición rara. En Tenerife era de reciente creación, no había equipos tan conocidos. Ahora hay más equipos con nombre. No tiene el boom de la Eurocup o la Euroliga pero es dura, con buenos jugadores y va creciendo. Y puedes conseguir títulos, ese premio económico. A nivel de árbitros, por ejemplo, me encontró pitando a muchos que habían pitado en Euroliga. Es dura, intensa. No te enfrentas a un Panathinaikos, pero sí al AEK. Equipos que han estado en sus mejores años en Euroliga".