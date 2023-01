Se retira Gema García, la mejor jugadora malagueña de la historia

Gema García, la mejor jugadora malagueña de baloncesto de la historia, deja el baloncesto en activo a los 37 años. Después de una carrera itinerante desde que comenzó a jugar en las pista del Valle Inclán en el CB El Palo, la base volvió a casa para jugar sus últimos años de carrera en la provincia. Primero, con tres temporadas en el Unicaja en las que ayudó a poner en pie a la nueva sección del club malagueño y el ascenso a Liga Femenina 2. Después, con una y media en el CAB Estepona, donde ha jugado sus últimos partidos en la Liga Challenge.

Internacional en las categorías inferiores de la selección española, surgió en una época en la que no había estructuras de clubes seniors potentes en la provincia y tuvo que emigrar muy joven para desarrollarse. A finales de los 90 llamaba la atención en las pistas malagueñas por su calidad, jugando contra mayores y destacando como Gemita, que hacía diabluras pese a su aparente fragilidad. El ahora miembro del cuerpo técnico del Unicaja y de la selección española campeona de Europa y del mundo, Ángel Sánchez-Cañete, fue quien le dio las claves del juego en El Palo y ella las desarrolló al extremo. Después llegaría una tremenda carrera. Seis temporadas en Vigo, tres en el Canoe en dos etapas distintas, Zamora, Rivas en dos etapas, Leganés, Stadium Casablanca Zaragoza, Lugo y La Laguna fueron los clubes en los que militó, a caballo entre Liga Femenina, Liga Femenina 2 y los últimos años en Liga Challenge. También jugó competición europea, llegó a ser, nada menos, finalista de la Euroliga femenina en su etapa en el Rivas. Coincidió en la élite con la mejor generación del baloncesto femenino español. También fue pionera en la especialidad de 3x3, en la que fue internacional absoluta y compitió a nivel europeo y mundial. Igualmente, coorganiza una Liga de verano en la que vienen cientos de jugadoras de toda Andalucía frecuentemente.

En una nota a través de las redes sociales, Gema García explicaba su decisión y agradecía. "Es el momento de colgar mi cinta de pelo y con ello las botas. Lo hago con la tranquilidad y felicidad de haberlo dado todo, de trabajarlo, de sufrirlo también... Pero por encima de todo de disfrutarlo. Ha sido un verdadero lujo. Quiero dar las gracias a cada uno de los clubes donde he tenido la suerte y el privilegio de poder defender su camiseta, para mí ha sido un placer y me llevo recuerdos maravillosos de cada uno de esos lugares", decía la malagueña, que daba "gracias a todos los entrenadores/as que me han enseñado para seguir con ilusión, especialmente, a Ángel Cañete por enseñarme lo esencial de este gran deporte. A Miguel Méndez, por creer en mí y cumplir sueños que ni sabía que podía soñar. A Juan Díniz por confiar siempre. Eternamente agradecida".

LLEGÓ EL MOMENTO…GRACIAS BALONCESTO.ETERNAMENTE AGRADECIDA 🙏🏻❤️. pic.twitter.com/vy0mgIGdni — Gema Garcia Mata (@gemgarcia5) January 5, 2023

"Gracias a los fisios y prepas que me habéis cuidado para estar lo mejor posible. A mi fisio jugona, gracias. Gracias Enri, mi maestro, por hacer que mi carrera se alargase y por enseñarme lo que hay detrás de ella, futuro. Gracias a todas esas personas, entrenadores/as, delegado (desde arriba sé que me estás leyendo), jugadores y jugadoras que estuvieron en ese patio de colegio con pachangas, 21 americanos, entrenos... Dándome la mejor infancia que se puede tener. Con vosotros empezó todo y pusisteis la esencia, en resumen, gracias CB El Palo", proseguía la malagueña: "Gracias a esas personas que han estado ahí desde que empecé y ahí siguen (imprescindibles). Gracias a las personas que han ido apareciendo porque al final lo importante y bonito de este camino es que cuando paras el juego puedes seguir disfrutando de él en forma de amistad".

Tras dar las gracias a su familia por todo su apoyo, Gema García señalaba que es "el comienzo otra etapa con la certeza de que llevaré conmigo todo lo que el baloncesto me ha enseñado ya que me ha dado la mejor asistencia del mundo, llamada vida".