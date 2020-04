Coronavirus: Gran Canaria se ofrece a acoger todos los partidos que quedan de ACB

Sobre la mesa, opciones e ideas. Y una fecha importantes, el próximo 20 de abril, cuando se celebra una Asamblea en la ACB que debe aclarar cosas, al menos trazar una hoja de ruta más concreta de la llevada hasta ahora en este mes de confinamiento, en el que lógicamente se ha atendido a las disposiciones de las autoridades para combatir el coronavirus.

Este lunes, Mundo Dortivo publicaba la idea que flota en la ACB de acometer el final de la temporada en Canarias, región españoles donde el coronavirus ha golpeado con menos virulenciaep. Y el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, confirmó que mantiene conversaciones con la ACB para concluir la Liga Endesa en Gran Canaria. “Ante el interés despertado por numerosos medios de comunicación por la noticia publicada en Mundo Deportivo, es cierto se están llevando a cabo conversaciones discretas”.

Según recuerda la corporación insular en la nota, el consejero ofreció las instalaciones deportivas del Gran Canaria Arena y el Centro Insular de Deportes para la culminación de la Liga. “Ambas instalaciones ya han demostrado, en otras ocasiones, su capacidad para acoger eventos baloncestísticos de gran nivel”, como las Copas del Rey de 2015 y 2018 en el Gran Canaria Arena, además de que el Centro Insular “se encuentra a escasos metros de instalaciones hoteleras”, lo que facilita el desplazamiento de los deportistas, añadió Castellano.

Mundo Deportivo también dejaba caer la posibilidad de jugar en dos islas, también en Tenerife, de manera intensiva con los equipos, personal de los clubes, árbitros y oficiales alojados en una misma instalación para limitar el contacto exterior al mínimo.

Otro cantar es cómo cerrar la temporada, si con el fin de la campaña regular o prolongarla con los play off por el título habituales o más comprimidos. Quedan 11 encuentros para acabar los 34 partidos previstos. Con un régimen de partidos cada 48-72 horas se podría acabar la temporada regular en un mes. Son supuestos que se deben debatir en la Asamblea. Es cierto que la situación no invita a pensar en un rápido levantamiento de las limitaciones de movimientos, pero es obligación, si antes no se decide una cancelación, Y que antes de pensar en partidos hay que hacer una rutina de entrenamientos de al menos dos semanas.

Durante esta semana, la ACB hará llegar a los clubes un dossier con las intenciones y diferentes escenarios. Antonio Martín, presidente de la ACB, comentaba que en dos semanas habrá un escenario más concreto. De fondo está la Euroliga, que quiere acabar la competición también y maneja alguna fórmula parecida de concentración. Obviamente, no se podrían compatibilizar y tendría que acabar primero una antes que otra, con la Eurocup también por ahí en medio.

El Unicaja es de los clubes que con más convicción aborda acabar la temporada. Aunque las fechas se van comprimiendo y hay escaso margen para acabar el 30 de junio. Haría falta un acuerdo colectivo para prorrogar los contratos más tiempo.