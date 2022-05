Gran jornada para el Unicaja cadete: semifinales masculinas y femeninas en el Campeonato de España

Gran jornada para el baloncesto base del Unicaja. Los dos equipos cadetes se metieron en las semifinales del Campeonato de España, que se disputan en San Fernando (masculino) y Lleida (femenino). Los equipos dirigidos por Chiki Gil y Ale García pelearán por las medallas para subir al podio en las dos categorías, síntoma de que vienen generaciones prometedoras.

El equipo masculino completó un notable partido para derrotar al Betis (84-63), al que ya había vencido en la final del Campeonato de Andalucía semanas atrás. Estuvo sólido y dominando todo el partido. El rival planteó una zona 2-3 que en algún momento atascó, pero siempre afloraba la calidad cajista, que tuvo protagonismo muy repartido, aunque con Miracle Bamadu (21 puntos y 11 rebotes para 33 de valoración) como principal estilete. Le acompañó bien Hugo Vázquez (17 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias). No hizo falta esta vez un gran partido de Mario Saint-Supéry, que sumó 11 puntos y siete rebotes. Misma anotación que Guille del Pino. Baba Badji firmó ocho puntos y ocho rebotes. El rival cajista ahora será el ganador del Barcelona-CajaSiete Canarias. Desde la temporada 2014/15 (Ignacio Rosa, Jesús Carralero, Luis García o Ablaye Saw) no conseguía estar en semifinales el equipo cajista en esta categoría para jugadores de 15 y 16 años

Mientras, el Unicaja femenino consiguió una victoria bastante solvente ante el Campus Promete de Logroño (46-69). Las malagueñas son las actuales subcampeonas de la categoría y volverán a pelear por estar en el podio en Lleida. Sigue la línea positiva de todo el torneo. Carla Ramírez firmó 16 puntos y 10 rebotes (21 de valoración), María García hizo 15 y cinco rebotes y Clara Vieitas se fue hasta 13 punotos y 10 rebotes. El rival será el vencedor del Perfumerías Avenida-Spar Gran Canaria.