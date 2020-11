Hora de ejercer (20:45)

Tan estrepitosa fue la derrota del Unicaja contra el Mornar Bar en Eurocup que obligó al equipo a reaccionar después de un arranque de curso titubeante. Ahora, los malagueños son líderes de su grupo, avanzan en su juego y tratan de salvar la mala situación que tenían en la ACB. Tras el Unicaja, en el segundo escalón del grupo de Eurocup y a una sola victoria están el Buducnost, el Mornar Bar y el Metropolitans '92 al que visitan hoy los de Luis Casimiro, sin el peso de una situación desacompasada en la competición. Casi desterrados, Ulm y Brescia cierran la tabla con un solo triunfo De momento, los de Casimiro cumplen como favoritos del grupo y ahora tienen que ejercer como tal.

Para el conjunto francés, la llegada del Unicaja es una oportunidad para diferenciarse de los conjuntos que persiguen al Unicaja. Si el Mornar Bar pudo hincar el diente a los malacitanos, los franceses quieren hacer lo mismo conscientes de que el buen rumbo en la competición europea ha hecho que el equipo andaluz ponga su atención en la complicada ACB. Con Jaime Fernández entrando en el equipo con cuentagotas y algunos de los hombres importantes del equipo demasiado exprimidos de minutos, la ocasión se presenta franca para que el preparador manchego reparta protagonismo entre los suyos que sea capaz de cambiar la moral de diversos jugadores. Es lo poco que le permite un calendario tan apretado y la ausencia de red en el torneo doméstico. El pequeño resuello que da tener un triunfo de distancia en Eurocup puede servir para seguir recolectando sensaciones.

Suárez, Gerun, el propio Thompson pueden ser los casos más llamativos, pero otros efectivos como Bouteille también están faltos de la confianza que ayuda a que los rebotes no se escapen y la concentración no desaparezca a las primeras de cambio. La exigencia de ejercer como líder ante un rival que ha crecido bastante en el juego en las últimas semanas son acicates para un choque que ha visto como se contenía la respiración los días antes de su celebración.

Centrados en que la Covid-19 no vuelva a trastocar los planes de los malacitanos y con un recrudecimiento de la pandemia en Francia y Andalucía, el país galo suspendió su jornada liguera de este fin de semana y hoy mismo se reunirán los clubes para ver qué pasa con los envites de este mes de noviembre. No obstante, el choque contra el Unicaja sí está garantizado. El deporte de la canasta se enfrenta al desafío de la segunda ola de la enfermedad justo en el ecuador de la fase de grupo. El Unicaja sabe que debe de extremar precauciones pero también que ganar esta tarde le daría un plus de tranquilidad en lo que resta de primera fase que le ayudaría a desterrar cualquier tipo de sorpresa.

Sería casi una preocupación menos cuando el esfuerzo en la ACB empieza a darle resultado en la clasificación y ya le señala como un futurible en la Copa.Está por ver cómo se ha recuperado el equipo del último choque en el Carpena y si Casimiro decide rotar algo más de lo habitual y el equipo responde adecuadamente. Con altibajos en el juego y un rival que tiene muchas más referencias del juego malacitano que en el arranque de la competición, el desarrollo del encuentro dirá si le sirve al Unicaja para pulir detalles o sufrir la falta de ellos. Sin la presión en la tabla que en otros envites, la fiabilidad es una de las asignaturas pendientes para la escuadra que, sobre el papel, es bastante superior al voluntarioso Metropolitans.

El Unicaja quiere que la pelea por la parte alta del grupo no le afecte demasiado y para ello, tomar ventaja es la clave: el choque de hoy, con poco margen de recuperación pero con la ilusión renovada que proporciona el hecho de contar con una pieza tan importante como Jaime y de haberle ganado al Obradoiro pueden ser el aire que le permita al conjunto costasoleño ejercer de favorito en su grupo de Eurocup y darle un espaldarazo al aspecto a anímico de la parte del equipo que aún sigue sin estar en su mejor momento. Evitar una sorpresa en tierras galas es el objetivo, traerse la victoria es, según las plantillas, la obligación.