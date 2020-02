Pocos imaginaban que un recién ascendido como el Bilbao Básket estaría bien asentado en zona de play off, con el billete para la Copa de Málaga y desplegando un baloncesto, por momentos, de muchos quilates cuando comenzó la temporada. Pero es la realidad. Álex Mumbrú, técnico novel, fue el del ascenso, conoce muy bien el entorno, jugó en Bilbao 10 años. Fue pieza esencial de aquel equipo que jugó finales de ACB y Eurocup y unos cuartos de final de la Euroliga, tuteando al CSKA. Sobre él ha girado una reconstrucción que tiene de nuevo al Botxo enganchado al baloncesto. Es la cuarta pista con mejor promedio de asistencia (8.938 espectadores), prácticamente lleno cada semana.

Y es que, ojo al dato, el Bilbao le ha ganado los dos partidos al Valencia y uno al Baskonia, al Real Madrid y al Barcelona, este último en el Palau Blaugrana de manera tremenda para ganarse la plaza en la Copa del Rey en la jornada del corte. Está, pues, invicto ante los equipos de Euroliga tras haber jugado cinco veces contra ellos. En casa tiene un balance muy serio de 7-2. Sólo ganaron en Miribilla el Gran Canaria y el MoraBanc.

Allí se planta el Unicaja (20:30 horas), muy reforzado mentalmente tras sacar adelante tres partidos consecutivos en casa. Se ha asegurado el primer puesto en el Top 16 y el factor cancha en los cuartos de final de la Eurocup. Sacó un duelo de máximo nivel ante el Baskonia. Pero la exigencia no desciende cuando ya se otea la excitante Copa del Rey de Málaga. Es cuestión de no distraerse. El último partido a domicilio, en Madrid ante el Estudiantes, fue fatal.

El Unicaja se desplazó a Bilbao sin Melvin Ejim, que se quedó en Málaga para continuar con su rehabilitación. Ha hecho ya algún tramo de entrenamiento esta semana, pero necesita algunos días más. Se postula para la Copa del Rey. En la expedición sí está Darío Brizuela, que fue baja en el partido ante Tofas Bursa tras el esguince en el tobillo izquierdo que se hizo el pasado fin de semana ante Baskonia. El jugador donostiarra será duda hasta última hora, pero no es mala noticia viendo los gestos de dolor que tenía en el parqué y que el martes aún iba con muletas.

Waczynski, tras no poder terminar el partido ante Tofas Bursa por una fuerte contusión nasal, sí juega. Tras las pertinentes pruebas médicas, se ha descartado la fractura, pero por el fuerte golpe en la nariz el alero polaco utilizará una máscara protectora.En el Bilbao, mientras, es duda Rouselle por una gripe que le ha tenido sin entrenar toda la semana. La baja del lesionado Jaylon Brown es suplida por Tyler Haws.

Antes de la Copa, otro test de máximo nivel. Otra cosa no, pero los de Casimiro llegarán con rodaje de altura a la competición.