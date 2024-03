Ibon Navarro: "Es falta sobre Carter, la camiseta Joma aguanta los agarrones"

Pocas fuerzas le quedaban a Ibon Navarro para reflexionar en sala de prensa. Una derrota del Unicaja ante el Real Madrid que manifiesta que es el mejor partido actual en ACB, pero acabó cayendo para los madridistas. "Buenas noches. Felicitar al Madrid por la victoria. Creo que perder a Kendrick, más Nihad, nos ha condicionado. 0/8 en triples en los último cuarto, buenos tiros, y nos ha podido faltar aire. 1/17 en triples en nuestros exteriores, necesitas acierto y rebote. 6 puntos tras rebote al final. En el último, esos tres nos hicieron daño, claves, con dos más uno. Aprende que tenemos que controlar el rebote contra ellos, y algo que no depende de ti como el acierto. Una pena porque el equipo ha hecho un esfuerzo muy grande, pero nos ha faltado un poquito", la valoración del entrenador del Unicaja. Escuece más porque se lideraba el marcador a falta de minuto y medio (81-78). "Claro que duele. Una canasta es un rebote, en otro nos hunden con Campazzo y arriba con Poirier, porque son dos errores. Insisto, Alberto llevaba 24 minutos y le pedimos que intente parar a Campazzo, que está todo el partido con él. Da rabia. Pero más que eso es el rebote, muy importante en el último cuarto".

De esa acción de Carter con Campazzo, que ya determinó el partido. "Es falta. He visto las imágenes y es falta, bueno, no porque no la han pitado. La camiseta Joma aguanta agarrones. Es susceptible de ser falta, igual con el criterio, donde han pitado doce faltas al Madrid, no la pitan. Pero es falta. Hay un agarrón. Es ver la imagen". Llamativa la diferencia de faltas. "21 no son muchas, y 12 son menos, nueve menos; y una de ellas es porque hemos pedido antideportiva, que serían once", se mordía la lengua Navarro. Otra acción extraña fue la última de Taylor, que se quedó la pelota y no buscó canasta para mantener el average con el Madrid. "Es culpa mía, porque estoy mirando arriba pensando que son cinco de ventaja, y son seis". 93-99 fue el resultado de la ida.

"Estoy cabreado, creo que el equipo ha hecho un esfuerzo brutal, y se nos va; prefiero pensar que es por el rebote y el acierto; porque no hemos conseguido sacar tiros libres, estas cosas que son importante cuando te enfrentas a un equipo como el Real Madrid. Insisto que el rebote era una clave clarísima. Necesitas tener acierto, y nuestra línea exterior no ha tenido acierto. El hecho de KP y Djedo no hayan podido jugar, otros jugadores con más carga, sobre todo continuada, porque Kameron hace dos faltas en un minuto nada más empezar el tercer cuarto, y eso nos hace llegar con poca chispa. Vamos a preocuparnos de lo que depende de nosotros. Hemos hecho un esfuerzo muy grande, pero no ha sido suficiente. No hemos tenido el partido ganado, pero hemos tenido opciones de sacarlo, y los detalles son muy importantes. En el partido de Madrid, hicimos 4/9 en triples en los últimos minutos. Hoy 0/8. Si podemos jugar contra ellos, será porque lleguemos lejos, hasta ahí queda", desarrollaba Ibon Navarro.

De Perry y Djedovic, que no pudieron participar en el partido. "Querían jugar más que nadie, Djedo se dobló ayer el tobillo y Kendrick ha estado vomitando una hora y 45 minutos antes del partido sin parar. Lo hemos intentado, pero estaba deshidratado, sin sales, y se ha quedado clavado. No estaba preparado. Cometí el error de meterlo, él quería jugar, como todos los jugadores quieren disputar este tipo de partidos". Digestión y lo que viene. "Lo más difícil ahora mismo es ganar en Granada. Ojalá podamos jugar contra el Madrid otra vez, me gustaría. Estaban sin Chacho, Rudy o Hezonja y podrán ser mejores de lo que ya son, y nosotros también. Ojalá teniendo todos los jugadores disponibles. Ahora mismo estamos fastidiados porque, aunque no lo tuvimos ganado, tuvimos opciones de sacar el partido. Los playoffs serán este año durísimos. Ha sido muy buen partido".