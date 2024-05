Ibon Navarro, sobre ganar la Liga Endesa: "Tenemos opciones"

El Unicaja afronta este viernes su último gran duelo de la temporada regular de la Liga Endesa en el Palau Blaugrana ante un malherido FC Barcelona, que llega de ser eliminado de Euroliga de una forma bastante dura y cruel. Como consecuencia, Ibon Navarro salió a atender a los medios de comunicación en rueda de prensa.

El técnico se mostró bastante confiado con su equipo y su capacidad de cara a estas exigentes eliminatorias que les aguardan: "Lo de la BCL, dentro de la alegría que teníamos todos, era más un alivio que otra cosa. Y creo que ahora podemos ser más peligrosos. El equipo es listo. Yo creo que todos tenemos la sensación de que podemos hacer algo bonito este año. Tenemos la cabeza limpia, veo al equipo bien, con ganas de venir a entrenar. Veo algo y tenemos opciones. Es complicado, porque los grandes están ya centrados en la Liga sin el desgaste de la Euroliga". Tras esto, se le volvió a hacer hincapié sobre las posibilidades en liga, a lo que respondió: "Opción de hacer algo bonito".

Además, el entrenador opinó de las fechas coincidentes de los playoffs con la Final Four de la Euroliga: "No me gusta mucho, pero creo que a nosotros no nos va a afectar. Tiene que ser así, supongo, pero no me parece justo para los rivales del Madrid". Comentó las posibilidades de asaltar la primera plaza: "El liderato no depende de nosotros, lo que depende de nosotros es ganar estos dos partidos. El equipo tiene en la cabeza lo de acabar con 27 victorias. No parece fácil que el Madrid pierda, aunque tengan partidos de mucha dificultad. Es importante cómo entres al play-off. Sabemos que el Carpena volverá a estar ahí y que la gente vendrá a vernos a nosotros".

Ibon Navarro no dejó pasar la oportunidad de sumar una dosis de exigencia para llegar lo mejor posible al play off: "Si no ganamos los dos, es difícil que el Real Madrid vaya a perder esos partidos. Si quedas primero, te puede tocar el Manresa y el Baskonia que ya los conocemos. Lo del registro es algo que los jugadores saben y ellos han hablado. Estas son metas volantes y que sea lo que tenga que ser. Era difícil bajar de las diez del año pasado, así que si nos quedamos en siete, pues estaría muy bien".

Tampoco quiso irse sin analizar al adversario: "La verdad es que no lo sé. Nunca sabes cómo puede afectar un partido así. Lo que tengo claro es que tenemos que hacer un buen partido y jugamos ante el mejor equipo en cuanto a porcentajes de tiro y que estuvo a dos minutos de la Final Four. Aunque no estén bien, sin un gran equipo. Puede que no sea un partido importante de cara a la clasificación, pero querrán quitarse el mal sabor de boca de ayer y querrán jugar bien, porque están al lado los playoffs. Tenemos que esperar su mejor cara y ya sabemos como es".

Para acabar, puso un poco de contexto sobre el estado actual de la plantilla y de cómo han pasado la semana: "Ha ido bien. Nos ha dado tiempo a no vernos y a volver a entrenar. Tenemos a Alberto Díaz con un golpe, que no es grave, pero está incómodo. Tenemos que valorar si merece la pena correr ese riesgo".