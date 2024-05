Jorge Garbajosa y el ejemplo del Unicaja

Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, cumple su primer año en el cargo e hizo una entrevista balance en AS en la que habla de temas que afectan al Unicaja, como la posible fusión de la Eurocup y la Basketball Champions League. En Belgrado estuvo viendo cómo el Unicaja levantaba el título de la BCL hace unas semanas.

"Es una situación complicada. No lo digo yo, lo dice el hecho de que llevamos 24 años así y no se ha solucionado. A día de hoy, hay voluntad de hacerlo. Pero cuando hablas de un conflicto de tantos años, hay tal maraña que tienes que ir desenredando cada uno de los hilos y es complicado, porque muchos están interconectados. Nosotros como FIBA, dentro de la flexibilidad necesaria en una negociación, tenemos clarísimo hacia dónde queremos ir. Y no solo a nivel europeo: a nivel mundial", reflexionaba el gran 15 verde: "No es sencillo. Lo positivo es que la atmósfera ya no es de rencillas, seguimos reuniéndonos periódicamente. Ahora es una cuestión solo de proyecto. Yo soy optimista ahora que la Euroliga ha renovado a largo plazo a su CEO y a su presidente. Necesitamos que definan su proyecto, es complicado si una de las partes está en proceso de desarrollo de su proyecto individual. Y quiero insistir en el enfoque, en que tiene que haber un premio al que lo hace bien y un castigo al que lo hace mal. Mirad el caso del Girona en fútbol, que ha hecho una gran temporada y va a ir a la Champions. Eso es clave para ellos, y para otros que vean que trabajando pueden tener también un logro así. Y al contrario, nosotros en la FEB reconducimos los ascensos y descensos entre ACB y LEB Oro y las dos competiciones son mejores por ello. Si no tienes ese riesgo de bajar, llega un momento en el que se pierden la ambición y la inversión. La competición pierde valor. Necesitamos llegar a un aficionado que no forme parte de nuestro core y que se mueva por la pasión, los resultados. Y no vale usar la NBA como modelo porque la NBA es, en realidad, el sistema más abierto del mundo. Todos compiten en las mismas condiciones económicas y existe el draft para relanzar a los peores proyectos. En Europa no es así. O fomentamos la competitividad con nuestra visión y tradición, o perdemos valor".

"Yo no tengo nada en contra de la Euroliga, solo faltaría. Pero hay que ensamblarlo todo y ese es el reto que tenemos, analizar de forma global. ¿El Unicaja acaba de terminar líder de la fase regular de la Liga porque ha jugado en una competición con un modelo como el de la Champions? Pues solo por eso no, pero ha ayudado. Porque con una competición tan dura como la española, es complicado que sea sostenible estar en dos de mucho volumen de partidos. Hay que ensamblar todo, es una pirámide: Euroliga, segunda competición europea, ligas nacionales… Además, es que a veces se lo ponemos muy difícil al aficionado menos acérrimo para que entienda el sistema del baloncesto. Nosotros acabamos de aprobar en la Asamblea un cambio muy grande en la Euroliga femenina con una premisa: que cada partido cuente, sea importante. ¿Para qué vamos a jugar partidos que no tengan valor?", profundizaba Garbajosa, que no canta victoria aunque tiene cierto optimismo: "Estamos en ello, pero es una negociación complicada en lo mollar. Son dos competiciones con sus pros y sus contras. El problema es que estamos ya a mitad de mayo, así que de cara a la temporada que viene no es imposible, pero sí difícil llegar a un acuerdo. Porque hay mucho más: están las ligas domésticas y las Ventanas de partidos internacionales. Al poco de llegar yo, conseguimos el acuerdo para que una Ventana y la Euroliga no se solaparan, y creo que es un éxito que está fuera de toda duda. Además, me hizo especial ilusión, igual de manera romántica, porque hicimos promociones cruzadas: Euroliga de las Ventanas y FIBA de Euroliga".