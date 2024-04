El estatus de Alberto Díaz

A veces hay que salirse de la órbita propia para ver la dimensión real de algún fenómeno. Alberto Díaz es el capitán del Unicaja, el jugador más ovacionado en cada presentación del equipo. Un modelo de comportamiento y un espejo de una filosofía de club, icono renovado hasta 2028, cuando tenga 34 años. Su actuación en el Europeo de 2022 con España y el oro conquistado le hizo rebasar límites que hasta entonces no había explorado. Competir con los mejores obliga a crecer, pero sustancialmente Alberto era, con mejoras propias de la edad y el trabajo, lo que es ahora.

Después de años oscuros soportando sobre sus espaldas el peso deportivo del club, ahora se ve una versión del base malagueño más liberada. El próximo martes, cuando el equipo se monte rumbo a Belgrado para la Final Four de la BCL, cumplirá 30 años. El protagonismo se reparte, hay muchos jugadores de jerarquía y carismáticos en la plantilla. La responsabilidad está más vertebrada. Y en estos meses se está viendo al mejor Alberto Díaz de su carrera por continuidad, a un nivel alto cada día, con un conocimiento del juego creciente y con el nivel físico elevado tras no haber tenido lesiones en un tiempo, superados esos problemas musculares que le acuciaron temporadas atrás y también un problema en el tobillo. Empezó la temporada a menor nivel una vez regresó del Mundial, pero desde entonces sólo hace progresar.

Con números básicos en la mano, Alberto es el cuarto jugador mejor valorado del equipo esta temporada (10.1). Le superan Osetkowski (12.3), Taylor (11.3) y Perry (10.7). Promedia 4.5 puntos (43% en tiros de dos, 42% en triples y 87% en libres), 4.0 asistencias, 3.1 rebotes y 1.2 robos (más que balones perdidos, 1.1) por encuentro. Pero su impacto en los partidos es mucho más elevado con factores defensivos. Está completando encuentros en los que condiciona completamente el ataque rival desde su capacidad para frenar a rivales. Igualmente, una mayor creatividad en los pases y un punto más de decisión al atacar el aro y acabar.

La BCL elaboraba un reportaje en su web con los candidatos a mejor defensor de la temporada, galardón que ya consiguió Alberto la temporada pasada. Junto a él, Austin Wiley (pívot del Tofas Bursa), Noah Kirkwood (alero del Telekom Bonn), Yorman Polas Bartolo (alero del Ludwigsburg) y Howard Sant-Roos (exterior del UCAM Murcia). Los bautizaba como el Monte Rushmore, allí en Dakota del Sur donde están tallados en la piedra George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

"El base del Unicaja es tan bueno en defensa que incluso pensamos en nombrarlo Premio Alberto Díaz; realmente no lo hicimos, pero si logra más temporadas defensivas como ésta, quizás tengamos que hacerlo. El baloncesto español se enorgullece de defender todos los planes maestros construidos por Sergio Scariolo para la selección. Si le preguntaras a la mayoría de los aficionados y expertos del baloncesto español quién es el mejor defensor de cualquier plantilla española, la respuesta invariablemente será la misma: Alberto Díaz. El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, también ha construido su proyecto en torno a la defensa y tiene el mejor rating defensivo de la BCL esta temporada, concediendo sólo 98,5 puntos por cada 100 posesiones. Tienen una cultura de defensa en Málaga y esa cultura empieza con Alberto Díaz", resumía la web de la competición sobre las capacidades de Alberto. Está bien leer esa crítica positiva desde el exterior para comprobar el estatus que ha adquirido el malagueño en el mundillo del baloncesto, no sólo a nivel estatal, también fuera. La BCL no es la Euroliga, en la que ya también Alberto compitió a un buen nivel medio centenar de partidos.

"Alberto está en un nivel estable y cumple siempre con lo que le pides. Lo importante es pedirle lo que puede darte. El problema es cuando la petición o la expectativa va hacia lugares que no son los suyos, se comete un error. Sin embargo, cuando sabes lo que te pueda dar y le pides lo que te puede dar siempre responde y devuelve la confianza que le das", decía hace un par de meses Sergio Scariolo cuando era cuestionado por la temporada del capitán cajista. Hay competencia en el puesto de base para la selección con el previsible regreso de Ricky Rubio, parece que la presencia de nuevo de Lorenzo Brown y la progresión de Juan Núñez. Pero el malagueño también aspira con su buen hacer a competir en el Preolímpico de Valencia que dará los billetes para ir a Paris.