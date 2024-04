Mario Saint-Supéry, lesionado en Burgos

Durante la celebración del partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Melilla Ciudad del Deporte, Mario Saint-Supéry cayó lesionado y no pudo terminar el partido. "El base malagueño sufrió un esguince de tobillo izquierdo tras una entorsis del mismo, y una contusión peronea en el tobillo derecho. Saint-Supéry será baja y su progresión marcará los plazos de recuperación. ¡Te esperamos pronto en las pistas, Mario!", escribía el Tizona Burgos como parte médico.

A pesar de ello, el joven malagueño no está descartado para el partido del próximo fin de semana, un derbi regional ante el Real Valladolid. Puede andar y en función de su evolución en los próximos días se determinará si puede realizar algún entrenamiento previo y ayudar al equipo, en el que está siendo importante pese a haberse incorporado a mitad de temporada.

No fue un buen día particular para Mario Saint-Supéry justo la jornada que cumplía la mayoría de edad, 18 años, pero el Tizona Burgos derrotó al Melilla (89-74) y sigue segundo en la tabla de LEB Oro. El malagueño jugó nueve minutos, en los que no anotó (0/5 en tiros de dos y 0/1 en triples) y acabó con -9 de valoración. Las faltas volvieron a quitarle tiempo de juego y padeció ese esguince de tobillo que le impidió acabar sobre la pista el partido. Había encadenado varias actuaciones muy llamativas. En 12 partidos en la LEB Oro promedia 10 puntos (49% en tiros de dos, 42% en triples y 83% en libres), 2.2 rebotes, 2.3 asistencias y 9.4 de valoración, cifras anormales para un jugador aún en edad junior. De hecho, sus compañeros de generación ganaron el título andaluz este domingo en Rincón de la Victoria. El ascenso directo está complicado tras la derrota en Coruña, pero el equipo es segundo y jugar un play off y una posible Final Four puede ser otra gran experiencia para la joven perla malagueña.