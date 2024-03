Juanma Rodríguez analiza los peligros del Promitheas Patras

Minutos después de confirmarse que Promitheas Patras será el rival del Unicaja en cuartos de BCL, llegaba la reacción de Juanma Rodríguez. El director deportivo analizaba, siempre desde un perfil bajo, un sorteo que deja una buena oportunidad para jugar la Final Four, pero habrá que masticar al peligroso equipo griego. "Sabemos que, cuando llegan unos cuartos de final, suelen estar los mejores equipos de esta competición, que después de una fase regular y el Round of 16 se han ganado el derecho a jugar los play offs que dan acceso a la Final Four. Para nosotros la mejor noticia es que hemos conseguido la ventaja de campo, que puede ser muy importante al ser una eliminatoria corta, a tres partidos, y tenemos que aprovechar esa situación aquí con nuestra gente, en el Carpena, creando un buen ambiente. Nos tenemos que mentalizar que, al llegar al play off, ya están los mejores equipos y hay que respetarlos. Va a ser una eliminatoria muy complicada", explicaba el director deportivo en los micrófonos del club.

"Va cuarto en la liga griega. Hay que alabar el potencial de este equipo. Su gran núcleo son 5-6 americanos de muy buen nivel, fundamentalmente en la posición de base y escolta con Cowan y Hale. Luego tienen a De’Shawn Stephens; a Cameron Reynolds, un americano que juega de alero y ala-pívot; y al colombiano Jaime Echenique, un conocido de nuestra afición porque jugó en Guipúzcoa, y que después de su paso por la NBA y la D-League ha recalado aquí. Es un jugador de poste bajo, con puntos y, si tiene un día importante, es muy difícil de parar porque son 2,10 metros con buena capacidad reboteadora y muy luchador"", apuntaba algunos nombres propios. El Unicaja encarará esa eliminatoria, bien el 2 o 3 de abril, las fechas se conocerán este viernes. Antes, el derbi andaluz ante Covirán Granada y recibir en el Carpena al Bàsquet Girona.