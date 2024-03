BCL: ¡Unicaja - Promitheas, en cuartos de final!

Tras dilucidar que Belgrado será la sede de la Final Four, el Unicaja conoció a su rival de cuartos de final de BCL, el último paso para estar en la misma. Será el Promitheas Patras tras el sorteo celebrado en Ginebra, con Paco Sáez, gerente del club, y el embajador Carlos Cabezas como representantes del Unicaja. Una nueva visita a Grecia, ya recurrente para el equipo malagueño en los últimos años en BCL, y enseñanzas después de haberse encontrado con PAOK, AEK o este curso con el Peristeri. El ply off de cuartos de final, al mejor de tres partidos, se iniciará en el Carpena el próximo 2 o 3 de abril, aún por determinar, donde se intentará dar el primer paso antes de partir a Patras (9 o 10 de abril), la tercera ciudad de Grecia, con unos 250.000 habitantes, a unos 200 kilómetros de Atenas. Si fuera necesario, el tercer partido se jugaría en Málaga el 16 o 17 de abril. Semanas de no bajar la guardia. Promitheas es cuarto clasificado en Grecia, un billete que tuvo que amarrar esta semana ganando en Atenas al AEK, con un balance de 4-2, el grupo más competido de ese Round of 16. Con ese mismo balance, se quedaba fuera el Hapoel Holon. Ganó al UCAM Murcia en casa (79-78) y compitió en la ciudad pimentonera (90-81), dos precedentes que serán útiles para los malagueños, teóricamente favoritos en este emparejamiento. Pero hay que jugarlo y refrendarlo.

Svetislav Pesic extraía la bola del Unicaja, tercer emparejamiento que veía la luz con algo de suspense. Antes se había determinado el Telekom Bonn-Peristeri, UCAM Murcia-Ludwigsburg Riesen y por último el Lenovo Tenerife-Tofas Bursa; por lo que las opciones son altas para ver una Final Four en Belgrado muy teñida de equipos ACB. Una Final Four en Belgrado que será del 26 al 28 de abril, que el Unicaja pretenderá conquistar. Pero primero un play off peligroso, con un Promitheas que en los últimos diez partidos en todas las competiciones, ha ganado ocho. Las derrotas, frente a Olympiacos en semifinales de Copa Griega, y donde llegó con opciones al ecuador del tercer cuarto. Dirigidos por Ilias Papatheodorou, de la rueda de técnicos griegos, el mejor jugar de Promitheas en esta BCL es el estadounidense Anthony Cowan, base de 1.83 metros, que promedia 18.6 puntos y 5.8 asistencias en la competición. Bloque de jugadores norteamericanos peligrosos, como el combo Hunter Hale (16.8 puntos de media), o Chris Coffey, pívot de 1.98 metros pero físicamente poderoso. También milita pívot colombiano Jaime Echenique, ex ACB, y donde tuvo una temporada a buen nivel en Gipuzkoa Basket, en la 20/21. El resto, jugadores griegos; una estructura habitual en BCL.