Ibon Navarro: "¿Victoria demasiado ajustada? Vamos a tener respeto, son campeones de Eurocup"

Ibon Navarro valoró la capacidad que tuvo el Unicaja de adaptarse a la energía del Gran Canaria, el rival que más aprietos puso al equipo malagueño en el Carpena, pero argumentos que fueron insuficientes. Otro paso en el crecimiento de un Unicaja que extraerá conclusiones muy ricas. "Felicitar al equipo por la victoria, también al Gran Canaria por el partido que hemos hecho. Vosotros diréis que es de play offf o Copa. Están jugando a un nivel altísimo, cuesta mucho generarles ventaja y mantenerlas. Hemos hecho una buena primera mitad en control de pérdidas; luego nos han colapsado en la calle central, lo interpretamos mejor en la seguna mitad. Pero nos faltó energía y chispa en el rebote, ellos estaban más metidos. Un partido que se decide en el último minuto, que se decide con una acción defensiva de Alberto, también de Dylan, que habla bien de nuestra intensidad. Teníamos que estar a ese ritmo y lo hemos estado".

Jaka Lakovic protestaba por el arbitraje, explicaciones de una acción que Ibon no entiende. "Preguntaremos el criterio de la falta de Dylan. No ha habido otra falta después. Prefiero no hablar de esto". Le preguntaban al vitoriano si se sufrió más de lo esperado "¿Más ajustado contra el cuarto de la Liga? Vamos a tener respeto por los rivales. Estamos jugando contra el cuarto de la Liga, campeón de la Eurocup. ¿Pensábamos que íbamos a ganar de 20?", algo tenso el entrenador del Unicaja. "Tuvimos poca energía en el inicio de segunda parte, sabiendo que ellos son muy buenos en eso. No hemos estado como en otras ocasiones. Pero es verdad que Kameron ha tenido una buena entrada en el último cuarto. Le ha costado entrar en partido. Hay que buscarle, y si tiene ese punto, bien, pero tenemos muchos jugadores. La suerte que tenemos es que hay muchos jugadores que pueden aparecer y desequilibrar".

"No somos un equipo que especulemos cuando tenemos ventaja. No ralentizamos el juego. Teníamos que limitar muchas cosas, los tiros de tres, el trabajo con Brussino y Shurna, eso nos penalizó con Happ. Ellos han buscado situaciones indirectas contra Will y Melvin, Yankuba estuvo mejor ahí. Son muy difícil de parar, porque saben jugar muy bien a eso", decía el entrenador del Unicaja, que volvía a ensalzar la labor de Alberto Díaz, de los mejores de la noche. "Muchos jugadores, especialmente él, que ha sufrido cuando el equipo no iba bien, le resulta más cómodo cuando el equipo gana porque se divierte más, juega más suelto. Es al que mas se le nota. Antes no podía hacer su juego y ahora está cómodo. Ha hecho un tiro de tres en llegada, puede parecer que no es buen tiro, pero sí lo es proque trabaja mucho. Es un ejemplo por esa forma de trabajar".