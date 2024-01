Jaka Lakovic, muy cabreado con el arbitraje: "Nos pitaron faltas tiquismiquis"

Muy cabreado Jaka Lakovic tras el Unicaja-Dreamland Gran Canaria, consecuencia de una tensión altísima en el Palacio y un partido característico de una ronda final de Copa o play off. El técnico esloveno se quejaba de un arbitraje que duro de digerir por momentos, pero según Lakovic determinante para que el Unicaja se llevara el partido. "Felicidades a Málaga por la victoria. Un partido muy disputado, físico, con un nivel de play off o Copa. Creo que los dos equipos han tenido oportunidad en el final, pero al final ha sido Málaga. Nosotros hemos hecho muchas cosas bien, suficientes para ganar incluso, pero por varias razones no ha sido así. Creo que podemos irnos a casa contentos con nuestro partido, con el nivel que hemos mostrado en los últimos". Después concretaba. "Los árbitros aquí se lo ponen muy difícil, porque el ambiente es muy bueno para jugar un partido de baloncesto y son partidos muy físicos. Lo que no puede ser es que en un duelo tan duro, con tanto físico, en un lado se decide sin falta y por otro con faltas tiquismiquis. Cuando se enfrentan jugadores físicos, hay que arbitrar incluso viendo el instant replay, según la normativa. Si vamos a la normativa, echamos a Perry. En el minuto uno o en el cuarenta, eso tiene que ser expulsión.

"El Unicaja tiene doce jugadores donde cada momento puede ser protagonista, sea del banquillo o no. Las puntuaciones del banquillo, por parte de Málaga, no es una cosa sorprendente. Por otro lado, somos Gran Canaria, jugamos de una manera, y es verdad que podíamos haber aportado mas del banquillo. Hay que jugar, encontrar los puntos, y así jugamos. Seguiremos así". Y vaya que si se encontraron puntos por la gran respuesta de los canarios en la segunda mitad. Cuestionado por la falta antideportiva señalada a Osetkowski a Bassas. "Primero es falta normal. Peor la regla dice que no puedes hacer falta cuando el partido está parado, si no me equivoco. Y ha sido con fuerza excesiva en esa segunda falta, así que ha sido falta antideportiva". En la secuencia, las explicaciones de Lakovic dejan dudas.