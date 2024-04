Ibon Navarro, atento a novedades sobre Djedovic y Osetkowski

Después de la gesta de volver a clasificarse a la Final Four de la Basketball Champions League, el Unicaja ya está en su proceso de regreso a la normalidad y de volver a centrarse hasta esta fase en la temporada regular de la Liga Endesa. Como consecuencia, Ibon Navarro habló en rueda de prensa.

El entrenador creó una cierta preocupación al respecto del estado de forma de algunos de sus jugadores: "Después de tantos días fuera, ayer dimos un día libre. Para recuperarnos un poco. En cuanto a Dylan, estamos preocupados porque no acaba de mejorar. Hemos visto que Djedovic tampoco se encuentra del todo bien. Pero a Dylan le ha dado más fuerte. Tenemos que hacerle pruebas para ver si tiene algo más. Tenemos que saber cómo va el entreno. A ver si puede mejorar de forma constante. El resto está bien". Sin embargo, no quiere bajar el pie del acelerador: "Son dos partidos en casa. Uno ante un conjunto que ya nos ganó en la primera vuelta y que nos sorprendió. Teníamos problemas con los interiores aquel día y nos hicieron un traje. El otro duelo es ante un Euroliga como el Baskonia. Debe ser motivación suficiente. El Zaragoza viene tapado y va a ser un partido trampa. Pero no hay que mirar más allá".

Además, dejó claro que si no hay sorpresa ya tiene elegido el descarte: "Salvo que hoy y mañana nos sorprenda… Dylan lleva 10 días sin jugar. Hablaremos con los médicos por si puede jugar. Pero no quiero hacer inventos, quiero tener a los 12 al 100%. Tenemos que esperar a hoy y mañana".

Después de esto, Ibon Navarro hizo una pequeña radiografía del adversario: "El Zaragoza es un equipo que domina las pinturas. El que más anota en la pintura en la Liga. Equipo que te concede muchas veces canastas de tres puntos, para evitar las situaciones fáciles. Muchas veces te pone la pelota en tu tejado. Ellos siempre mantienen su filosofía. Tienen momentos grises, pero su momento siempre llega. Es un equipo que siempre está ahí. Un equipo que te obliga a estar durante 40 minutos".

El técnico quiso dejar clara la complejidad de la primera plaza: "Quedar primero a nivel de playoff… El rival de la 6ª, 7ª u 8ª plaza es muy complicado. Lo único bueno que tiene el playoff es el factor cancha aquí, y aquí no es bueno… cualquier cruce en cuartos de final. En el mejor de los casos, jugarías el quinto partido de la final en casa. Tenemos fuera de casa al Tenerife y al FC Barcelona, pero en casa tenemos partidos que tela. Va a ser muy difícil ganar los partidos que restan. Y la Final Four a nivel psicológico puede ser muy importante. Me importa tener las mejores sensaciones que quedar primero". "No creo que tengamos la obligación de acabar en la primera posición. Y acabar primero tampoco te concede tanta diferencia. Ya lo he dicho antes. Ser líder de la Liga Endesa solo te concede el tener el factor cancha en el último partido y jugarnos cosas en Málaga está siendo difícil", añadió al respecto.

Después de las preocupaciones por Djedovic y Dylan, el entrenador quiso dar un mensaje halagüeño de cara a futuro: "Un equipo ganador no es el que gana partidos. Es el que gana cuando tiene que ganar y no pierde cuando tiene que perder. Esa es la diferencia entre Real Madrid y Barcelona. Eso va en su calidad, experiencia, haber jugado muchos partidos de ese estilo. A eso es a lo que queremos llegar. Nuestra meta sería llegar a eso. Madurar como equipo, como club. Eso es lo difícil y a lo que nos gustaría llegar". No obstante, dejó claro que el estadounidense será necesario en la fase final de la campaña: "Lo que me parece de mucho mérito es ganar en Manresa estando -20 y también en Promitheas sin Dylan Osetkowski. Es un jugador que nos desatasca muchas veces. Se sale del guion, nos da mucha imprevisibilidad, y haber sacado estos dos partidos sin él, me da mucha tranquilidad de que el equipo se vea tan capaz como lo veo yo. Yo creo que con Dylan somos algo mejores porque nos da cosas distintas. Dylan es un jugador diferente para nosotros. No podemos alcanzar lo máximo sin Dylan".

Por último, dio sus previsiones sobre quienes les acompañarán a Unicaja y UCAM Murcia en la Final Four de la BCL: "Lo de Peristeri me lo esperaba, pero lo de Tenerife no tanto. Pero sabiendo como es el viaje a la cancha de Tofas Bursa sé que es complicado. Sabemos que Wiley es un jugador muy incómodo para ellos. Lo normal es que Tenerife gane, pero siendo a un partido, ya veremos. Por otro lado, Peristeri ha mejorado mucho. El trabajo del entrenador es clave. Ha mejorado mucho el equipo".