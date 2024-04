Joan Plaza: "Estoy seguro de que caerá algún título, y por qué no dos"

Joan Plaza habló del Unicaja en 101 TV. Tour intenso en las últimas semanas por Estados Unidos, donde publicaba fotos con Domantas Sabonis, también con Nikola Jokic o Boni Ndong, que fue su ayudante en Málaga. Parón de reflexión, adquirir conocimientos y viajes tras salir de Atenas, con paréntesis para estar al atento al Unicaja. Se le pudo ver en la pasada Copa del Rey en el Carpena. "Sí lo sigo, tengo un ojo a todos los equipos donde he estado, y en el caso del Unicaja es una constante, tanto partidos de ACB como de BCL. Estoy seguro que en estos meses va a caer un título, y por qué no pueden ser dos. El grupo es muy bueno, el entrenador es el adecuado, las circunstancias son propicias y estas situaciones hay que aprovecharlas. Pronto tendremos otra banderola ondeando en el techo del Carpena. Y eso también es muy bonito. No hay que avanzar las cosas, pero se va camino de hacer un temporadón", pronostica. "Recibo muchas muestras de cariño. No soy muy de redes sociales, solo cuelgo algunas informaciones que son para que los entrenadores pudiesen ver ejercicios o sesiones. Por Twitter me llegan muchas muestras de cariño por lo vivido, mucha gente siente que has participado en la construcción de todo esto; y es tal el nivel que ahora en este periodo, que he escrito mi tercera novela y que está ubicada en Málaga. Ha sido describir tus sensaciones. De una forma u otra, es una forma de transmitir cómo me he sentido".

"Una de las cosas que mejor ha hecho el Unicaja es seguir confiando en su estructura. Recuerdo la primera etapa de Ibon, que entró a mitad de temporada, el equipo no entró en play offs y Juanma y el presidente siguieron confiando en él, controlando sus emociones. Eso, acompañado con un gran reclutamiento de jugadores, luego la emoción y el deseo de la afición, pues hace que el Unicaja esté en una posición de hacer algo muy chulo. Por qué no competir la ACB con pleno convencimiento y la BCL, que la pude vivir con el AEK, donde fue el último equipo imbatido de Europa, no perdimos hasta finales de diciembre. Yo, que la he podido vivir parcialmente, el hecho de que haya tantos equipos españoles en competiciones europeas, es la demostración del potencial que hay en España, tanto aquí como en Eurocup o Euroliga. Apostaría por Málaga, no por el corazón, sino porque se han hecho muy bien las cosas. Es probable que juegue esa final, que la gane, luego le daría para conseguir la Intercontinental, y eso le daría fuerzas para afrontar los play offs de la ACB. Veo al equipo muy bien plantado en la pista", reflexiona Plaza, que ve cosas importantes. "Todos firmaríamos un título, los más ambiciosos dirán dos. Es una oportunidad extraordinaria de hacerlo, más si se mantiene el factor cancha, que sea el Carpena de las grandes noches y resulte difícil competir para el rival. He dicho alguna vez que siendo yo ayudante, con Manel Comas en Joventut, decía que al entrar en Málaga empezabas 10-0, por esa presión del Carpena. Si se tiene el factor cancha, por qué no; incluso sin tenerlo, el equipo está fuerte y confiado para competir por ese título".

Camino de Phoenix hacia la FINAL FOUR NCAA pude coincidir con jugadores top y exjugadores reconvertidos en Entrenadores Ayudantes NBA con pasado y grandes recuerdos de la @ACBCOM🏀🇺🇸Cargando baterias! pic.twitter.com/HdUGfdYWON — Joan Plaza (@JoanPlazaDuran) April 5, 2024

"Ibon es la persona adecuada e idónea. Ha pasado por diferentes clubes, distintos niveles de éxito. Es una persona sensata, correcta, seria, que va a estar ahí muchos años, batirá récords. Es la persona para llevar esta nave hasta el final, junto con Juanma y el presidente. Está haciendo un gran trabajo. Lo ideal es que el Unicaja previera que las piezas importantes permanecieran en el futuro del club", decía de Ibon Navarro. También alusiones a jugadores de la plantilla a los que dirigió. "Alberto contagia al resto de jugadores, además de ser un profesional y serio. Es un gran líder silencioso e implicado. Tengo mucho cariño por Will Thomas, a quien también entrené en Málaga. El grupo prevalece por encima de las individualidades. Todos son válidos. Con Will estuve en Zenit. Sabemos que es una persona que aparece en los momentos que se le necesita, tampoco tiene problemas en jugar menos en algunos partidos ni colaborar. Ese tipo de jugador es clave en el vestuario, un pegamento. Son cosas de estas que cuando construyes, has de fichar a gente que una al grupo y sepa lo que signifiquen los valores para el club, y ese papel lo hace Will Thomas".

Del futuro y un posible regreso al Unicaja. "Cosas que nunca sabes cómo pueden pasar. Si se dan las circunstancias y el club quisiera, yo soy un enamorado de Málaga. Tengo casa en Málaga. La gente me da mucho cariño. Y hay complicidad. En la Copa fue muy bonito sentir el cariño en la calle, gente de cantera, entrenadores aficionados, incluso de otros clubes, fui una persona que estuve involucrada en situaciones externas, incluso del deporte. Trabajar con el club de El Palo, en Marbella, recaudar fondos para gente que lo necesita. Pero ahora lo que más deseo, además de volver a un banquillo de ACB, que ojalá esa puerta sea abra pronto, es que el equipo vaya bien, que Ibon pueda estar muchos años. Será señal de estabilidad. Que esa puerta se abre cuando Ibon se aburra o tenga otras ofertas, sería un placer porque me da la sensación que soy una persona más madura, seria, más rica en fundamentos. Podría estar en el sofá de mi casa ahora mismo y estoy lejos de mi casa, procurando mejorar. La gente sabe que vivo por el baloncesto. Pero ahora no hay debate, espero que Ibon esté muchos años. Cuando vuelva a Barcelona, que tengo allí el campo base, estaré unos días y luego haré una gira, por LEB, Burgos o Alicante y otros sitios.

Y de su visita a Domas. "Ha sido una gran experiencia. Sacramento me ha tratado bien. He podido comprobar que Domantas no solo tiene el acento malagueño, sino que sigue siendo la persona trabajadora y humilde que estuvo en Los Guindos, y que yo tuve la suerte de subir luego al primer equipo. No necesita un titular para hacer bien su trabajo. El día que batió el récord de dobles dobles, no es una persona llamada a cosas raras, sino que se centra en trabajar, disfrutar y ayudar. Un enorme placer y orgullo por haber formado parte de su vida, como antes lo hicieron muchos en Los Guindos. Tuve la fortuna, fortaleza o valentía de subirle al primer equipo con 17 años y que pudiera jugar de titular en unos play offs contra el Barça. En cualquier caso, en Málaga y España, hay que estar muy orgullosos de que un jugador de 27 años sea capaz de tener ese nivel de protagonismo. El premio es compartido, y muy contento de haber estado con él durante nueve días".

"Nadie esperábamos que llegara tan lejos; incluso en una conversación con su padre en estos días, él recordaba que no quería que se fuera a Gonzaga porque veía que era un proyecto ganar y confiaba mucho en mí. Pero el salto fue bueno, hizo un buen trabajo en Gonzaga, acabó en los Thunder y ahora en una franquicia mejor como Sacramento, donde el entrenador le da mucho protagonismo, es alguien muy querido, muchos carteles en Sacramento. Es un gran premio a jugadores y entrenadores que son capaces de trabajar por su futuro. Un estilo parecido al de Alberto Díaz, una persona eficiente y trabajadora, que cuando no entrena o juega, ayuda. No tiene miedo al coger un balón decisivo. Es un espejo para esa gente que trabaja y no espera un rendimiento inmediato de las cosas".