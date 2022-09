Ibon Navarro: "Tenemos que crecer desde atrás"

Ibon Navarro analizó el segundo encuentro del Costa del Sol, que se saldó con la derrota por 72 a 79 de los malagueños. "Nos vamos un poco más contentos que ayer, creo que a pesar de muchas cosas hemos competido bien, no hemos bajado los brazos. Hemos encontrado siempre soluciones, hemos probado a jugar con diferentes estructuras, de pequeños de grandes. Ser capaces de competir contra el Zalgiris con 14 minutos de Kalinoski solo, 12 de Kravish y tirando de los chicos y encontrando soluciones pues habla bien de eso que echábamos un poco más de menos, ese espíritu un poco más aguerrido, tener mas energía para competir, independientemente de las situaciones o del rival"

"Lo primero era subir un poco el nivel de dureza y eso nos ha penalizado a nivel de faltas. Estábamos en bonus en cuatro minutos, son cosas que pueden pasar, pero honestamente preferimos eso, ya encontraremos solución cuando esté todo el equipo", explicó sobre el nivel de intensidad propuesto por el conjunto lituano. "Al final, ayer nos fuimos con la sensación de no haber sido nosotros y de no haber competido como teníamos que competir y demostrar lo que queremos ser, un equipo más duro que quiere crecer desde atrás. En ataque sabemos que podemos meter puntos, pero tenemos que crecer desde atrás".

"No hay ninguna situación con los tiros libres, tuvimos un 80% de acierto en Lisboa, son las canastas de Antequera que nos sientan muy mal, no hay ningún problema", comentó entre risas. El equipo malagueño cierra el torneo habiendo fallado 22 tiros libres, 11 en cada encuentro.

"Mañana vamos a incorporar a Kendrick Perry y nos va a dar mucha tranquilidad y control. Tenemos más que estudiado que cuando nos vamos por encima de las 75 posesiones no somos capaces de controlar el partido porque no tenemos bases que controlen el juego a campo abierto", dijo sobre la inminente llegada del base montenegrino a la disciplina del equipo. "Sabemos que con un ritmo más bajo somos capaces de controlar más las perdidas, pero no es el juego que queremos hacer, sobre todo en ciertos momentos de partido. Kendrick nos va a ayudar mucho en ese aspecto, a tener otro registro cuando el juego se abra a campo abierto".

"También nos va a venir bien para meter en el juego a Tyson Carter que es un poco la peor noticia que nos llevamos del torneo. De ayer a hoy hemos ganado jugadores, incluso Mario también se ha parecido más de lo que queremos de él, sobre todo en defensa, pero si que nos vamos habiendo ganado tres o cuatro jugadores para la causa y habiendo perdido uno, que es Tyson. Es lo normal, el ritmo de trabajo no es al que está acostumbrado él. Esta es la primera pretemporada de verdad que está haciendo a este nivel", comento acerca del base estadounidense, que no ha encontrado aún su juego en las filas cajistas.

"Muchos jugadores están fuera de posición y Tyson es uno de ellos. Estos momentos en el que él se ve con los jóvenes quiere ayudar donde él no es bueno, que es el puesto de base. Se ha encontrado ayer y hoy defensor de nivel Euroliga a los que no se les va por rapidez y tampoco por chasis, entonces ahí sufre más. Creo que cuando se vea un poco más rodeado y tenga un sistema en el que encuentre más ventajas pues se encontrará más cómodo seguro".

"Yo espero que Gus llegue mañana, viene un poco más fresco de lo que llegarán Alberto y Darío, pues entrenará el miércoles y estará para ayudarnos en la Copa Andalucía". La siguiente parada de los malagueños es la Copa Andalucía, la última prueba de la pretemporada que disputará junto a Betis y Granada.