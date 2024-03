Ibon Navarro: "El equipo ha hecho un partido muy bueno, sobre todo atrás"

Tiene que encontrarse muy satisfecho Ibon Navarro con la imagen del Unicaja en Granada, ese rodillo que se acentuó en una segunda parte completísima de los malagueños. "Buenas tardes. Felicitar al equipo por la victoria. Hemos hecho un partido muy bueno en lo defensivo. Muy sólidos en los uno contra uno en líneas generales, sufrimos algo en el rebote de ataque, algo que sabíamos. Lo pudimos empatar. Si que es verdad que con esos rebotes, pudimos limitar esas segunda opciones, ha sido una de las claves. Empezamos con malos porcentajes de tres, que eran de buena calidad. Mantuvimos la energía, el rimo a campo abierto, intentando desgastar a a Covirán. Con ese ritmo alto, conseguimos romper en el parido en el ultimo cuarto. Covirán venía jugando bien en las últimas jornadas, y la llegada de Barton le va a dar más calidad al Granada. Va a ser un equipo peligroso en la ultima fase de temporada", explicaba Ibon Navarro en sala de prensa

"Tanto Djedo como Kendrick, que han estado fuera, han estado bien. A Djedo le ha venido bien este parón. Tyson ha aparecido en el rol de Kendrick porque le pedimos otras coas. Buscas una opción para que entre en partido, lo hemos hecho, con Kendrick no ha sido así. El partido atrás ha sido muy bueno, un equipo que promedia 84, muchos puntos ha sido con el partido roto", insistía el técnico en el esfuerzo que hizo el Unicaja en defensa, fruto de la concentración. "La victoria viene por un partido defensivo, especialmente porque Lluís ha estado acertado al principio. Pero donde intentamos hacer el esfuerzo fue por dentro, mucha responsabilidad tuvo Lima, y la movilidad de los pívots. Han sido muy importante en la victoria. El equipo necesita esa acción para meterse en el partido. Noe estamos preocupados con Kendrick. Lo que el equipo le pedía es mantener ese trabajo de Alberto".

"Somos un equipo que vive un estado de ánimo. El de hoy era intentar competir en el rebote, cambiar una norma defensiva para controlar las cosas de Wiley, y el reto de controlar a Kramer y Cheatham. Muy contentos. Sabiendo que si conseguimos eso, tenemos muchas opciones de ganar. Lo hemos hecho muy bien. Creo que el partido hasta el minuto 25, hemos conseguido una diferencia de 8-9 puntos que hemos sabido mantener. El numero de posesiones alto, con la intención de cansar a Covirán, el partido ya se rompe", analizaba. Preguntado por el arbitraje, que dejó muy indignado al Palacio granadino, pese a la abultada diferencia en el marcado. "No sé si se han equivocado o no. Ya lo veremos. No lo he visto todavía". Y del partido en la grada. "Aquí hay un ambiente bastante sano, ojala se pueda repetir con los años".