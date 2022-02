Ibon Navarro, el perfil que se busca

De los técnicos en el mercado, el perfil que se busca en el Unicaja es el de un conocedor de la competición, con el que se pueda construir ya desde ahora, además de salvar la complicada papeleta que ha caído. Ibon Navarro (Vitoria, 1976) es uno de los nombres disponibles el que más seduce. El Unicaja no ha contactado con ningún entrenador hasta que ha destituido, después de llegar a Zaragoza, a Fotis Katsikaris. Han llegado decenas de ofrecimientos, el club es goloso, en poco tiempo. La idea es que el nuevo se siente ya el próximo domingo ante el Real Madrid.

Formado en el cantera de Baskonia, desde las categorías inferiores Navarro pasó a ser parte del cuerpo técnico del primer equipo. También estuvo en Menorca y Valencia antes de ser reclutado para ayudar a Sergio Scariolo en su regreso a Vitoria. Tomó el mando del primer equipo hasta final de temporada cuando el italiano fue destituido. Dos años en Manresa, acabada con descenso, una temporada en Murcia, con presencia en la Final Four de la BCL, y tres temporadas y media con el MoraBanc, con el que ha sido asiduo a play off y Copa antes de ser destituido hace pocas semanas. En estos últimos equipos lo hizo bien y tiene buen cartel, ya con centenares partidos en la élite. Es cierto que en sus plantillas de las últimas temporadas el perfil de jugadores fue más físico y atlético, equipos incómodos, que el Unicaja actual, que no ha resultado competitivo.

Más allá de asumir los evidentes defectos y desequilibrios de la plantilla, se piensa en Los Guindos que Katsikaris no ha optimizado a los jugadores, que el juego del equipo ha sido deficiente y que apenas hay jugadores que hayan elevado su rendimiento. Es cierto que apenas ha habido tiempo para que Mooney y Kravic puedan aportar, pero la deriva era peligrosa. También la confianza de Katsikaris en los jugadores y de éstos en el técnico había menguado mucho. Y se ha procedido a ejecutar su salida, que supondrá un gasto significativo porque tenía otro años más asegurado. Es por ello que el margen de error se reduce con la próxima elección. La opción de Katsikaris a mitad de temporada no salió nada bien. Y la idea era llegar al verano como fuera y ahí reconstruir. Pero las cosas se han torcido. No se ha cerrado, pero Ibon Navarro está en la pole. Otro asunto es cómo pactar la posible continuidad para la temporada que viene. Ya se ha hablado con Misko Raznatovic, el agente del vasco. Hay buena predisposición mutua, pero hay que alcanzar un acuerdo.

Sobre la mesa también está fichar en el mercado. Se preveía un interior, pero la sangría en la posición de escolta y alero hace que se mire en esa posición. El presidente, Antonio Jesús López Nieto, y el director deportivo, Juanma Rodríguez, se desplazan este lunes por la mañana rumbo a Ucrania para jugar contra el Prometey.