Ibon Navarro, cauto: "No hemos querido correr riesgos con Djedovic y Ejim"

Más información Cariñoso el Carpena con Fotis Katsikaris

El Unicaja logró sacar una victoria de oro en el Carpena ante el Bàsquet Girona antes de verse las caras contra el Promitheas en los cuartos de final de la Basketball Champions League. Tras esto, Ibon Navarro pasó por la sala de prensa para atender en rueda de prensa a los medios de comunicación.

El técnico se mostró bastante contento al poder cambiar los quintetos sin muchos problemas: "Son cinco jugadores que nos dan cosas. Tyler hizo seis minutos del primer cuarto y no tuvo por delante nada. Este quinteto con Kameron y Tyler está muy equilibrado siempre. Y con Will por dentro. Ejim y Djedovic no han podido jugar, no hemos corrido riesgos". Tras esto, hizo una valoración del duelo: "Hemos hecho un primer cuarto bastante bueno. Con dos o tres errores que hemos tenido y el rebote. No me han gustado los últimos cuatro o cinco minutos del segundo cuarto. Sin pelea y sin esfuerzo para hacer las cosas bien. Hemos cambiado tras el descanso, el tercer cuarto ha sido francamente bueno. El quinteto tenía ganas. Hemos hecho una muy buena segunda parte, a un ritmo muy alto y con buenos porcentajes. En líneas generales hemos estado bien 27 o 28 minutos de partido. El equipo está preparado para afrontar esta importante semana".

Como consecuencia de lo acontecido en la rueda de prensa de Fotis Katsikaris, el español fue preguntado por la actuación de su rival: "Creo que ellos han encontrado un buen filón y que su planteamiento era incomodarnos como meter a Sergi cuando juguemos con un quinteto chico. Hemos cometido errores, pero ellos lo han hecho bien. No sé cuanto mérito es de mi equipo y cuanto es culpa del rival". "Hay cosas que tenemos que hacer mejor, como el rebote ofensivo, pero estamos con buenas sensaciones. Tienen un quinteto bajo y en un momento dado nos puede incomodar si no usamos bien nuestro tamaño", añadió sobre lo que debe mejorar su equipo y lo que les puede esperar en la próxima ronda.

Ibon también habló sobre el estado de Perry: "También me soléis preguntar por la homogeneización. Tuvo problemas en la espalda y no lo conseguíamos llegar a meter. Le dijimos que se iba a sentir mejor y sucedió. Entonces, tranquilos y él también, porque todo ha salido como se esperaba". "Lleva con una infección en las vías respiratorias un tiempo. El miércoles nos dio susto entrenando y tuvo que ir a urgencias. Y entrenará mañana y a ver si está bien lunes y martes y podrá jugar", añadió sobre el de Melvin Ejim.

Por último, habló sobre si era consciente de que podía batir el récord anotador del club: "He visto un poco de cachondeo por ahí. No lo sabía y no me preocupa tampoco".