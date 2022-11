Ibon Navarro: "El PAOK nos va a exigir mucha paciencia en defensa"

El entrenador cajista, Ibon Navarro, analizó el encuentro del miércoles ante el PAOK, correspondiente a la tercera jornada de la BCL. El Unicaja recibe la visita del equipo griego con la vista fija en completar la primera vuelta imbatido y en asegurar los partidos de casa. De momento, solo el Real Madrid ha vencido esta temporada en el pabellón malagueño, un paso importante para recuperar el factor Carpena, que está respondiendo bien al comienzo de temporada.

"Cuando ganas un partido de 40 pueden pasar muchas cosas. Una es que el equipo, no digo que pierda la humildad, pero que pierda el ser consciente de lo que cuesta hacer las cosas bien. Ese es nuestro trabajo, que el equipo no deje de saber y de mantener esas señas de identidad que son claves. Cuando no somos un equipo agresivo y que trabaja atrás de forma constante, pues perdemos fluidez. Aunque no tengamos acierto, el estar sólidos atrás es lo que nos mantiene en los partidos. Una victoria como la del Betis, con tanto brillo, con tantas acciones positivas y bonitas, no nos haga desviarnos del rumbo ni perder el foco de donde tenemos que ir y como queremos hacerlo", avisaba Navarro sobre los peligros de relajarse tras una victoria abultada.

De momento, la afición malagueña se ha subido al carro del proyecto, tal y como demuestra la buena afluencia de público al Carpena. "Todo lo que sea ganar los partidos de casa primero casi te garantiza clasificarte y te acerca mucho a la opción de ser primero, evitando el play in", comentaba. "Vamos a jugar contra un equipo que es diferente, muy grande. Con muchos jugadores que pueden tirar de tres puntos, hasta 10 que pueden hacerlo. Juegan a un ritmo alto, no solamente a campo abierto, también a medio campo, son muy dinámicos y móviles. Es un equipo que nos va a exigir mucho, mucha concentración. Mucha paciencia en defensa, porque son capaces de sacar tiros en los últimos segundos de ataque. Un partido complicado, pero venimos de hacer un buen partido, de tener buena energía y ambiente en el pabellón. Ojalá que lo podamos repetir el miércoles y que podamos sacar una victoria", analizaba el entrenador.

El PAOK aterriza en Málaga en un gran estado de forma, tercero en la griega y empatados con Sassari en la segunda plaza del grupo. "Ellos perdieron el primer partido en casa de Peristeri y después han enganchado cuatro victorias consecutivas, además con buenas sensaciones. Crecen a medida que el partido va avanzando. Tienen una plantilla muy larga, con muchos jugadores grandes y no es fácil seguirles el ritmo. Muchos partidos los han empezado mal y en las segundas partes han mejorado mucho, el equipo rival no ha sido capaz de mantener su ritmo de juego. No solo han ganado, también han sacado diferencias importantes como el día de Sassari. Tenemos que tener paciencia, saber que es un partido largo y estar preparados para dar nuestra mejor versión", argumentaba Navarro.

"Tyson entrenó ayer lunes una sesión, creemos que se recuperó bien. Vamos a ver como entrena hoy con el equipo y a ver como lo vemos. Si le vemos preparado lo meteremos, si no está preparado, mantendremos la misma convocatoria que el partido del domingo que para eso somos 13", concluía. El escolta estadounidense se perdió el encuentro ante el Betis por una amigdalitis y Mario Saint-Supéry ocupo su lugar en la rotación.