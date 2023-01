Ibon Navarro: "Poco a poco conseguimos objetivos"

El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, atendió a los medios en la sala de prensa del Martín Carpena tras la victoria del Unicaja ante el Breogan, que certificó la presencia de los malagueños en el torneo del KO. "Felicitar a los jugadores, staff, gente del club y afición, porque a veces parece que las cosas son fáciles y no lo son. Solo hay que ver los equipos que aún están luchando. Poco a poco vamos consiguiendo los objetivos, estamos en la Copa del Rey y entramos de manera brillante, ante un gran equipo. Lástima los tiros libres, pero mejor hoy que más adelante. La mejor noticia son los 9.000 espectadores, unos cuantos más que el año pasado, es la mejor noticia", valoraba y elogiaba a la afición malagueña.

A pesar de que no ha habido competición europea estás semanas, la preparación no ha sido sencilla: "Casi no hemos podido entrenar, pero si os cuento cómo ha sido la semana... uno enfermo, varios fuera, hemos entrenado con 10. El viernes nos encontramos con 13. Hemos podido mantener cosas, pero no mejorar. Corríamos el riesgo de ir un poco fundidos, pero al final hemos estamos muy bien. El objetivo es llegar lo mejor posible a final de mes, que es muy exigente con "Round of 16", segunda vuelta... En los partidos que hay entre el final de la primera vuelta y la Copa del Rey siempre pasan cosas muy raras, muchos estados anímicos distintos. No ha acabado la primera vuelta y ya parece que sí. Esta es la última sin partido entre semana que tendremos que intentar sumar cosas".

Sobre el ritmo de juego del equipo, imparable para el Breogan, explicó: "Siempre queremos que nadie se relaje, pero al comienzo del tercer cuarto ha habido que recordar que no se había terminado. Tenemos que ir a muerte hasta el final. El equipo tiene gente en el vestuario que es capaz de transmitirlo. Era esperable la reacción del Breogan. Cuando los bases rivales juegan contra nosotros parecen peores de lo que son gracias a Alberto y a Kendrick".

"Contento con Sima, solo ha hecho un entrenamiento. Parece que no ha entendido lo de sustituir a Lima", bromeaba con el mal desempeño del pívot en el tiro libre. "Que conozca a los de la selección, el manejo del inglés, pues le está ayudando a integrarse. Sin ser Gus, que ya estaba hoy en el vestuario con la música a todo trapo, nos va a ayudar mucho. Lo de Gus es irremplazable, pero vamos a intentar sumar entre todos", concluía el entrenador.