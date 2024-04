Jaime Echenique: "Tenemos una misión muy difícil, pero no imposible"

Jaime Jesús Echenique Salinas (Barranquilla, 1997) recuerda a Málaga como su Welcome to Spain Moment, su primer gran partido ACB cuando militaba en Gipuzkoa Basket, en la 20/21. Anotó 14 puntos y 9 rebotes, gracias a "scouting buenísimo", que acabó con un 104-69 para el Unicaja de Luis Casimiro, en un mundo adentrado de pleno en la pandemia. Pero ese recuerdo quedó grabado para el colombiano. Más de tres años después, vuelve a pisar el Carpena, en un contexto radicalmente opuesto. Ya aclimatado a Málaga, un Promitheas que llegó a Málaga este lunes, atiende a Málaga Hoy a 24 horas de ese inicio de la serie ante el Unicaja. Importante papel en los griegos, donde promedia 11.5 puntos y 4.8 rebotes en BCL. "Llegamos frescos al no jugar el fin de semana. Durante la temporada, no hay espacios donde uno pueda entrenar y estar concentrados a arreglar los detalles, sino que todo va sobre la marcha, así que tener esta semana para entrenar y dedicarlo a afilar detalles. Sabemos que el Unicaja es un equipo bastante fuerte, viendo cómo se ha proyectado. Uno de los favoritos. Hay que estar mentalizados para dar nuestra mejor versión y hacer un gran papel. La ciudad de Patras está entusiasmada con nosotros, el ver cómo estamos ahora. La ciudad se está acercando más al equipo y esperamos crear un buen ambiente de baloncesto cuando venga el Unicaja a Grecia". No dispuso de Liga Griega el Promitheas, partido ante Panathinaikos que quedó aplazado.

"Hablando de baloncesto, creo que tenemos grandes anotadores; tenemos buenos bases, con un estilo bastante rápido, no al nivel del Unicaja, sí en la ejecución de las jugadas. Ellos corren muy bien la cancha, es algo que caracteriza a los equipos españoles, por las nuevas normativas de la ACB (saque rápido). Pero pienso que cuando estamos enfocados y ejecutamos de una buena manera, somos muy difíciles de defender, en comparación a otros equipos porque nos movemos muy rápido", una pequeña definición de qué se puede esperar el Unicaja este miércoles, siendo Echenique el único que supera los siete pies, estructura que hace a este Promitheas distinto. "Tenemos tres anotadores muy buenos, son peligrosos y cada uno puede aparecer un día distinto. Yo, como único jugador que juega de espaldas a canasta, a disfrutar y estar tranquilo, mostrar ese carácter competitivo que nos caracteriza. Dar el mayor espectáculo posible, sabiendo que va a ser muy difícil". Y buscando antídoto para neutralizar al Unicaja en el Carpena. "Hay que pararles como se pueda. En los detalles no puedo hablar porque eso pasa más por el entrenador. Pero está claro que uno de los grandes secretos del Unicaja es cómo corre la pista, así que intentaremos hacer eso, que puedan jugar cinco contra cinco", bromeaba.

Sorprendiendo en ese Round of 16, dejando fuera a dos buenos equipos como Hapoel Holon y AEK de Atenas. "Fue un grupo muy aguerrido, ahí mostramos la capacidad que tenemos para adaptarnos a las situaciones y que somos un grupo bastante compacto, y que dando lo mejor por nuestra parte, podemos hacer cosas importantes, como se dio en ese Round of 16. Y bien merecido por nuestra parte. Son características distintas, pero ya tener el fogueo con el UCAM Murcia, un equipo español, da cierta ventaja de saber cómo es el juego español, bastante rápido y ya nos avisa para cuidar detalles. "El factor campo va a ser importante, porque tiene una afición que aprieta mucho. Cuando juega en casa, te sientes más seguro. Hemos robado importantes victorias fuera de casa. Sabemos a qué no enfrentamos, pero es una misión muy difícil, no imposible", reconocía. "Volver a España me trae muy buenos recuerdos. En Gipuzkoa fue una de mis grandes experiencias, y espero poder pronto regresar. Y por qué no volver a España otra vez. Sería muy placentero para mí, obviamente porque hablo español al ser colombiano. Fue una bonita experiencia. Absolutamente me gustaría volver. Creo que la ACB además es una de las ligas mejor organizadas de Europa, y el nivel ya ni te cuento. Hoy hablaba con un entrenador y decía que el colista le puede ganar al Real Madrid, porque todo el mundo puede competir. Ya lo vimos con el Manresa en Madrid el otro día. Eso ya muestra el nivel de la ACB", espera que su buen año en Patras sirva de trampolín para volver a ACB. Llegó a debutar con los Wizards en NBA en 2021, algún año en Liga de Desarrollo, Rytas y ahora Patras. En España dejó huella.