Jamar Smith sigue mandando por Europa

Se cumplieron hace pocas semanas cinco años del título de Eurocup del Unicaja, el último que se levantó en Málaga. No hay perspectivas de que pronto se reedite algo parecido. Allí estaba Jamar Smith, jugador esencial con esos triples en La Fonteta para darle la vuelta a un partido imposible. El Unicaja decidió prescindir para el regreso a la Euroliga de Smith, que durante estos años ha mostrado sobradamente su nivel para ser determinante a nivel continental. El año pasado fue el MVP de la Eurocup y metió en la Euroliga al Unics de Kazán.

Jamar Smith este año firmó por el Bahcesehir turco y, a sus 35 años, aún demuestra su valía en un escenario menos exigente. Este miércoles se proclamó campeón de la FIBA Europe Cup, la segunda competición en importancia de la FIBA tras la Basketball Champions League que eligió el Unicaja jugar y para la que intenta clasificarse para la temporada que viene. En el caso de que no se logre, algo que se va complicando, la vía para competir en Europa puede ser esta competición. Smith fue elegido MVP de la final ante el Reggio Emilia. En la ida, en Italia, venció el equipo turco (69-72) y remató en con un 90-74 en la vuelta ante un pabellón con 13.000 personas, récord de la competición, en Estambul.

El escolta estadounidense puso las bases del triunfo con una racha de 11 puntos sin respuesta cuando los anfitriones abrieron una ventaja de 19 puntos en el primer cuarto en su camino hacia la victoria. Smith encendió la multitud récord para una final de la Copa de Europa FIBA con sus tiros y terminó con 17 puntos, el máximo del equipo, junto con cuatro asistencias. "El trofeo significa mucho", declaró Smith al final del partido: "Es un logro de todo nuestro equipo, no solo de mí. Cualquiera podría haber sido MVP: ha sido lo mismo durante toda la temporada, hemos tenido muchos muchachos diferentes dando un paso al frente en diferentes momentos. Estoy cansado, estoy feliz, estoy agradecido. Me siento bendecido. El entrenador tenía fe en mí desde el comienzo del año. Cuando hablamos, me dijo nuestros objetivos y me alegro de la elección".

El jugador de Illinois agrega un segundo trofeo europeo a su currículum, ya que previamente ayudó al citado título del Unicaja en 2017 y también fue el MVP en 2021. Smith promedió 14,2 puntos, 3,4 rebotes y 4,7 asistencias por partido a lo largo de la temporada, con un papel clave para que Bahcesehir terminara como ganador de la competición.