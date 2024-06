Jean Montero, cuestión de números

Al Unicaja se le pasó el tren por Jean Montero. Hubo un flechazo intenso en el club malagueño con el jugador dominicano, que ha terminado de estallar esta temporada en Andorra, después de unos meses excelsos en Sevilla en la 22/23, y demostrando que es un jugador de etiqueta negra. Se le ha seguido monitorizando y el Unicaja, al igual que el pasado verano, se movió hace unas semanas para tantear la viabilidad de su fichaje, muy colega de Tyson Pérez, que podía jugar una baza importante a la hora de persuadirle. Pero no hubo una opción real por las pretensiones económicas de la perla de Santo Domingo, otra vez elegido Mejor Joven de la temporada ACB (solo lo han logrado Luka Doncic y Carlos Alocén), en el Segundo Mejor Quinteto, e incluso en la carrera por el MVP, con argumentos fuertes para ello pero pesó la temporada discreta de Morabanc Andorra. Todo eso eleva el caché, más sus 20 años (cumple 21 en julio) y visto como uno de los bases pujantes en el baloncesto europeo, de estar ya preparado para la Euroliga, incluso algo más, porque ya se menciona la NBA como un destino futurible a largo plazo, pero antes hay que quemar etapas en el viejo continente. Se da por hecho que jugará en Valencia Basket, fichaje que no es oficial pero sí oficioso, por tres temporadas, y un contrato que arranca en 800.000 euros netos y supera el millón en el último año de contrato, según el periodista Chema de Lucas. Cifras prohibitivas, ni siquiera acercarse, para el Unicaja.

No alcanzaba esa demanda económica cuando el Unicaja llamó a la puerta, pero habría entrado en el primer escalón salarial de la actual plantilla, que habría resquebrajado ese modelo. El Unicaja lo tiene bien definido, y colocar a Montero en esa parte más elitista, conllevaría su riesgo a nivel de gestión. Ese efecto dominó, de jugadores que dicen "qué hay de lo mío". La química de ese vestuario y su plenitud se cuida con mimo, puede llevar a la aparición de egos y algo de toxicidad, algo que quiere evitar el Unicaja. Hace un año, mientras se dilucidaba el futuro de Mario Saint-Supéry, el Unicaja estudió fórmulas para hacerse con Montero en propiedad, incluso que fuese fichado por un Euroliga y acabara cedido en Málaga. Actuar con previsión, como en el fichaje de Tyson Pérez o atar a Olek Balcerowski, también intuición en la parcela deportiva del club, donde ya se olfateaba que Montero iba a explotar. Incluso hubo conversaciones con el Gran Canaria, antes de que abandonara la Isla de forma abrupta hacia Andorra y con un prestigio también manchado, pero lo pudo blanquear con baloncesto de nivel, alguien de una dimensión superior, un astro que pocas veces pasa por la órbita ACB y a esa edad. Su partido en Málaga dejó boquiabierto al Carpena, ese sonido de fondo en el Palacio de peligro pero también de admiración. La mejor actuación rival de la temporada (24 puntos y 36 de valoración) y una demostración de aptitudes manifiesta. Y a todos los niveles, el 47 de valoración frente a Valencia Basket en la última jornada, en tan solo 21 minutos. Otra elevación de su valor, y seguro que tiene que ver esa exhibición para que el club taronja echara el resto. La mejor jugada de Montero en la temporada.

Montero ha sido el segundo jugador más valorado (19,5), el quinto máximo anotador (15,1), el quinto mejor asistente (5,2) y el líder en recuperaciones (2,0). Además, ha logrado la designación como Jugador de la Jornada en dos oportunidades (14 y 20). Es difícil encontrar a un jugador tan arriba en diferentes parcelas estadísticas. Por una cuestión de números, y de no ir con todo cuando la coyuntura invitaba, no jugará en Málaga, tampoco hay espacio actualmente en plantilla. Mientras, el Unicaja está inmerso en cosas tangibles. Primera semana tras acabar tras el fin de temporada, donde ya se puede adelantar alguna cosa. Habrá más deberes en el club de lo que reflejaba el primer boceto del verano, siempre en estado de alerta además por si se produce alguna salida. Aún es la etapa de luto y reflexión por la semifinal con el UCAM, pero la perspectiva no varía demasiado. No se tomarán decisiones en caliente.