Ibon Navarro rebasa a Aíto García Reneses y Luis Casimiro y ya está en el Top 5 de victorias históricas del Unicaja

La victoria del Unicaja en Granada permitió a Ibon Navarro entrar en el Top 5 histórico de victorias del club malagueño en su historia. Tiene ya 83, con lo que superó la cifra a la que llegaron Aíto García Reneses y Luis Casimiro, que se quedaron con 82. Es posible, si todo va rodado, que antes de acabar la temporada Ibon pueda alcanzar las 100 victorias. Por delante tiene ya a mitos del banquillo cajista. Maljkovic tiene 153; Javier Imbroda, 161; y comparten la cabeza Sergio Scariolo y Joan Plaza, con 176.

Eso sí, el porcentaje de victorias de Ibon Navarro es el mejor de la historia de la entidad a día de hoy. Para llegar a esas 83 victorias ha necesitado 122 partidos, lo que le hace firmar un porcentaje de 68.0%. Es el único que supera las dos victorias cada tres partidos. En esta faceta, Maljkovic tiene un 65.5%; Aíto un 58.9%; Sergio Scariolo un 58.4%; y Javier Imbroda un 57.3%. Es cierto que Maljkovic (dos de sus cuatro temporadas), Aíto y Scariolo compitieron en la Euroliga y ello hace que sus números tengan un mayor grado de dificultad. Por comparar sólo en ACB, la mejor media es de Maljkovic (67.4%), con Ibon detrás (65.8%), con Plaza con un 61.1% y Scariolo un 60.2%. En la Euroliga es, curiosamente, Jasmin Repesa quien mejor porcentaje de victorias tiene (60.8%), por delante de Aíto (57.1%) y Scariolo (56.5%).

En cualquier caso, Ibon es ya historia de la entidad, junto a Maljkovic, Scariolo (dos) y Plaza forma parte del selecto club que ha ganado un título con el Unicaja. Aunque la obra que ha construido en poco más de dos años al frente del banquillo del Carpena permite pensar que la cosecha no se va a quedar ahí. Si cumple su contrato hasta 2026 y sigue esta tendencia el récord de victorias puede batirlo. Pero el trabajo de Ibon trasciende a los números. Su capacidad para revertir en tiempo récord una situación límite, la peor deportiva de la entidad en los últimos 30 años, ha cambiado el curso de una trayectoria mortecina para el Unicaja. El juego que está desplegando el equipo, en Granada se pudo ver una última entrega, es de una calidad altísima. Moderno y adaptado a lo que exige el baloncesto actual, pionero de alguna forma con esas rotaciones medidas y ese repartos de esfuerzos para dar protagonismo a todos los jugadores de su plantilla, la obra de Ibon continúa su curso y en el próximo mes viene la oportunidad de pelear por un título en la Basketball Champions League, con play off ante el Promitheas y, si se pasa, la estimulante Final Four en Belgrado.