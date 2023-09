Kameron Taylor, caballo ganador

Señales de que Kameron Taylor es un jugador de laboratorio, diseñado y hecho a medida para jugar en Málaga. Una obcecación en el Unicaja por su fichaje que tiene explicaciones, y algunas evidencias, viendo su primer partido oficial de la temporada en el Carpena. Son todavía indicios minúsculos, aún en septiembre y una fase de adaptación que se puede tapar gracias al buen funcionamiento de los malagueños, pero huele a que será un fichaje de campanillas. La salida de Darío Brizuela fue traumática, generó un shock durísimo, supo el Unicaja convertir ese revés en una oportunidad, para hacerse con un complemento que es ideal para incluso dar más registros al perímetro a cuando militaba el vasco. Es una apuesta segura, e irá a mas con el paso de los partidos, y ahora ya se entiende el porqué de esa fascinación en Los Guindos por el estadounidense, incluso antes de romperla en Girona. Otro motivo para que la ilusión esté por las nubes.

El Unicaja fue un ciclón en una segunda parte maravillosa frente al Lenovo Tenerife, veinte minutos de disfrute en un Carpena que necesita esa dosis. A Kameron Taylor le costó entrar, malas decisiones tras abusar del bote y esa ansiedad natural de no querer desentonar, tiene capacidad para entrar a los partidos con facilidad. Pero anotó la primera en el tercer cuarto, ese tiro a media distancia que es marca de la casa, liberación con un gesto muy elocuente, y a partir de ahí encandiló con unos minutos magníficos de baloncesto. Un jugador total, que da una solidez infinita al perímetro malagueño, todavía más, ese exceso de vitamina nunca daña. Lista de recursos que es amplísima, porque Taylor siempre tendrá peso en el juego aunque no aparezca en contextos vistosos, currante y sumando, como lo puede ser Kalinoski en cierta medida. Es un defensor tremendo en el uno contra uno, tiene piernas para cualquier esfuerzo y en ataque brilló con esos lanzamientos vintage, de 5 o 6 metros, inusuales en el baloncesto actual, pero tremendamente efectivo. Una gozada de jugador el que ha incorporado el Unicaja, un primer partido que es esperanzador, ya con un Carpena entregado y unas caras de tremenda satisfacción en la grada cuando Taylor dominaba a los de Vidorreta. Anotó 12 puntos en esa segunda parte, que fueron importantes para que los laguneros terminaran mordiendo el polvo.

"Ha acumulado tres pérdidas en situaciones en las que él abusa del bote, con pocos espacios en el uno contra uno, y esto es lo que debemos intentar ayudar; no ponerle en esas situaciones donde él quiere hacer su juego, pero no tiene buenas situaciones y espacios. Debemos intentar ayudarle para que no le pase tanto. En la segunda parte las encontró mucha más abiertas, en situaciones de uno contra uno donde se encontraba más cómodo, ahí ya ha sacado sus tiros. Es un jugador de media distancia, de los que no hay muchos. Hace 5/6 en esos lanzamientos. Es ese tipo de jugador que cuando está cerca del aro, es efectivo cuando trata de finalizar rápido, mientras que pierde acierto cuando bota y pivota. Tenemos que intentar encontrar ese punto para que esté a gusto, que no sienta que le queremos quitar cosas, que él entienda que es eficaz en ciertas circunstancias y las tenemos que explotar y limitar las otras. Lo mejor es que tenía muy malas sensaciones en la primera parte, al igual que Tyson, y luego han sido muy importantes, junto con Alberto, para romper el partido", desarrollaba Ibon Navarro su actuación tras el partido. No está mal para arrancar. Escuchando al técnico, todavía le falta para encontrar su espacio, pero la base es buenísima. Qué jugador.