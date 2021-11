Katsikaris: "Espero al mejor Baskonia, tienen mucho talento y mucho físico"

Fotis Katsikaris compareció este viernes, antes del viaje a Vitoria para jugar la novena jornada de la Liga Endesa. Partido que empieza a ser ya capital para la suerte de la temporada porque el que salga derrotado se complicará bastante la presencia copera. El entrenador griego quiere borrar la imagen del partido de Andorra, "el peor de la temporada". Hubo cosas que no le gustaron nada, aunque la reacción el lunes en la BCL fue buena.

"El Baskonia es un equipo grande, que su entrenador, por la experiencia que tiene y como club grande que es, está acostumbrado a todas las situaciones. Ganen o pierdan ante el Maccabi, es lo mismo para mí. Es un club grande, con mucha experiencia, sabe la manera de recuperarse de una situación así. Estoy esperando la mejor versión de este equipo el domingo. No podemos pensar que tiene una mala racha, que no juega bien en ataque o defensa. Siempre estamos preparando al equipo para jugar ante un equipo de Euroliga, ante su público, va a ser durísimo", decía Katsikaris.

"La verdad es que en verano con los movimientos que han hecho, por nombres tienen mucho talento y mucho físico", respondía el entrenador cajista cuando se le cuestionaba por qué no acababa de arrancar un equipo aparentemente con gran potencial: "Pero bueno, a veces es la química, a veces es otra cosa que puede pasar. No están como a ellos les gustaría estar, pero repito que tienen jugadores con mucho talento, la lesión de Peters, que es un jugador importante para ellos, seguro que la notan. Baldwin es la primera vez que juega en la ACB y la ACB es distinta, es diferente a la liga alemana o griega, donde jugó antes. No sé por qué no tiene la continuidad, pero si ves los números no reflejan su talento, pero cualquier día, en cualquier momento, pueden mejorar sus números, sus porcentajes. Va a ser peligrosísimo".

"No tenemos ningún problema físico, hemos entrenado bien", decía Katsikaris sobre el estado de la plantilla, al tiempo que reflexionaba sobre los malos inicios: "A todo el mundo le gusta salir bien en los partidos. La primera sensación del inicio es importante, pero por otro lado es mejor estar después que estar muy bien en el primer cuarto y después no. Tenemos que encontrar el equilibrio. No es sólo la defensa, la energía, la encontramos a partir del segundo cuarto, tenemos otra actividad. También en ataque cometemos unos errores que podemos evitar y estamos en ello. No es el quinteto. Piensas que igual cambiamos el quinteto... No lo creo, es salir con más concentración y esa energía y agresividad que necesita el juego".

Ha habido un repunte en el rendimiento de Rubén Guerrero. El propio jugador decía esta semana que le falta la continuidad mental. El pívot marbellí era elogiado por su entrenador, que le pide esa continuidad. "Siempre estoy contento con Rubén, con cómo trabaja. Es un jugador que te encanta tenerlo, da todo en los entrenamientos, ayuda mucho. Es una cosa suya, hacer ese paso adelante de no estar tan nervioso con un error, con tantas ganas que le bloquea. Es un tema mental, de creer en él mismo, de seguir haciendo lo que hace en los entrenos. Si hace eso nos da un plus, lo que hace en los entrenos es muy bueno. Ya lleva tres años en el equipo, tres años de ACB y competiciones europeas. Tiene una mentalidad magnífica, pero tiene que creer más en sí mismo, es creo que lo único que le falta ahora mismo para tener una regularidad en su juego".

Acerca de si es una final en Vitoria, Katsikaris, admitiendo la importancia, relativiza: "Hay muchos partidos, cada victoria valdrá oro y no es nada fácil ganar en Vitoria. Estamos mentalizados, han pasado ocho partidos, hay muchos equipos en la lucha por entrar en la Copa. Pero no es que si perdemos estamos fuera. Hay muchísimos partidos, muchísimos duelos entre los equipos que están luchando. El objetivo es recuperar la imagen que dimos el sábado pasado, es el peor partido que hemos jugado hasta ahora. De la energía, velocidad, de esa crisis en el tercer cuarto, los fallos, el trabajo atrás y les dejamos jugar cómodos. Es un partido que hemos analizado mucho. Es un partido que no quiero que se repita más. Cuando juegas fuera ante un equipo físico, tenemos que estar mejor preparados mentalmente. Ser más rápidos, más determinantes y hacer mejor nuestro trabajo colectivo".