Katsikaris: "Jugamos un partido muy sólido adelante y atrás"

Fotis Katsikaris acabó más que contento con el trabajo que completó el Unicaja ante San Pablo Burgos que permitió recuperar la senda del triunfo al equipo. "Jugamos un partido muy muy sólido atrás y adelante. La mayoría del tiempo, con la energía, buenas ayuda... Quitamos de su juego a Benitez, que es importante e hicimos un buen trabajo en la pintura. En ataque el equipo está jugando mejor, estamos compartiendo el balón, buscamos el tiro perfecto, o casi perfecto. Creo que hay que felicitar a los jugadores por la victoria. Seguimos", analizaba el preparador cajista.

No quiso el entrenador heleno destacar a nadie y dejó claro que todos sus jugadores "son titulares", aunque no evitó hablar de nombres propios como Nzosa, que recuperó su mejor imagen: "Su madre está aquí, es normal (risas). Puso energía atrás. Falló un poco debajo del aro pero estuvo bien. Esperamos todos que tenga ese empuje que necesita para que sea el jugador que necesitamos. Está muy metido, se queda después de los entrenos. Es un tema mental más que otra cosa. Con este partido cogerá confianza y será más consistente para ayudar al equipo".

Por otro lado, Fotis quiso resaltar a Abromaitis, al que considera "un Ironman" y "está haciendo un trabajo espectacular; es muy importante y consistente desde el principio". No olvidó tampoco a Bouteille, del que destaca su mejora asociativa, y a Alonso: "Axel además de anotar genera por los compañeros. El trabajo de Francis y salir así, ha defendido bien y ha hecho un trabajo espectacular".

La victoria sirve a Unicaja para romper una mala racha de resultados que, a juicio de Katsikaris, no fue ninguna crisis: "Perdimos los últimos cuatro partidos pero el equipo está bien, anímicamente está bien. Si hubiera presión no jugaríamos así. El equipo está en buena dinámica. Nos faltaron cosas para ganar. Crisis de resultados sí, pero no crisis. El equipo está trabajando muy bien, pudimos ganar alguno de los partidos. No había nadie en mala forma, están todos metidos, hay buena mentalidad. Si veo que el equipo no está no diría nada. La vida es como es, ganamos ante San Pablo que era importante. Nos sentimos arropados en casa, la gente disfrutó del partido".

"Defendemos muy bien. Fallamos algún rebote o decisión, el tema de energía, táctico y agresividad, pero todos estuvieron bien. Usamos las faltas de manera inteligente. Defendemos dentro de lo que podemos, a veces nuestro rival en algún cambio o decisión puede tener ventajas, pero es normal", incidía Katsikaris, contento también con la mejora a nivel defensivo de todos sus hombres.

"Pueden pasar muchas cosas en un partido, cosas que preparas y no salen, cosas que no esperas, no es un tema de minimizar lo que no haces bien. Siempre trabajamos por mejorar, si es en ataque o defensa. En 40 minutos puede pasar cualquier cosa. Ante Baskonia pudimos defender mejor, pero no hablo de pasado. Que lo disfruten los jugadores", zanjaba el entrenador griego.