Katsikaris: "Nuestro segundo cuarto fue desastroso"

Tenía el gesto torcido y es normal. Fotis Katsikaris tragó saliva y tuvo que hacer un análisis honesto pero en el que se dejó ver su insatisfacción por no saber contrarrestar lo que ya intuía que sería el UCAM Murcia. Para el entrenador heleno, el Unicaja perdió contra los murcianos, sus ex, en la primera mitad y además por no saber poner en práctica lo que se vino trabajando durante la semana.

“Felicitar a UCAM Murcia por un excelente partido, por cómo han defendido, la manera de jugar casi 40 minutos. La agresividad, la intensidad… Merecedor del resultado, hizo un gran trabajo. El partido se ha decidido psicológicamente y además en el marcador en el segundo cuarto cuando ellos… nuestra defensa no tenía intensidad, han metido 16 puntos de bloqueos directos, ocho puntos en uno contra uno, luego el rebote ofensivo. Fue un cuarto desastroso”, comenzó Katsikaris ante los medios de comunicación al término del encuentro en Murcia.

Considera el técnico cajista que la mejora en la segunda mitad fue palpable, pero una reacción tardía y que no respetaba lo que decía su estudio previo: “En la segunda parte hicimos nuestro esfuerzo, cambios en defensa, metimos intensidad… pero bueno, después de la primera parte era muy difícil porque ellos tenían el control del juego con su defensa y luego en ataque también cuando nos acercamos a diez puntos ellos encontraron dos tiros, tiros libres".

Insistió en que hay diferencias estructurales, que cierto tipo de rival es casi inabordable si se cometen concesiones. "Tenemos problemas cuando jugamos contra equipos con más físico que nosotros. En la primera parte tuvimos mucha prisa. Y eso que trabajamos toda la semana contra su defensa: tener paciencia, pasar el balón, buscar el mejor tiro. Tuvimos decisiones precipitadas y prisa innecesaria. Eso es lo que quería UCAM Murcia y lo ha conseguido”, sentenció.