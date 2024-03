Kendrick Perry, en la carrera por el MVP de la BCL

El Unicaja es sin dudas uno de los equipos con mejor plantilla de toda la Basketball Champions League después de su gran actuación del pasado curso y de la superioridad mostrada sobre sus rivales durante esta edición de dicha competición europea, pero tener el mejor plantel también significa tener una elevada probabilidad de tener a uno de los mejores jugadores del torneo, como es el caso del base Kendrick Perry.

El exterior de la entidad de la Costa del Sol está entre los cinco máximos favoritos para hacerse con el galardón de MVP de esta competición continental y ocupa la cuarta plaza por cinco razones notorias. La primera es que el equipo ostenta un récord ganador de 3-0 en el 'Round of Sixteen'. Después de esto, se valora si él es uno de los motivos por los que el equipo lleva este bagaje en el torneo y los expertos de la BCL afirman que es uno de ellos porque está jugando el baloncesto más eficiente de toda su carrera como jugador profesional a este lado del charco. Otro aspecto a valorar es que promedia 10,8 puntos, 4,8 asistencias, 2,8 rebotes y 14 de valoración por partido y todo esto en menos de minutos de media por encuentro. Después de esto, se aprecia que si el equipo necesita de un tiro ganador para poder salvar la temporada si lo haría él y la edición de la Final Four de la campaña pasada es buena prueba de que sí y de que es capaz de redimirse de fallarlo en el caso de que el resultado del lanzamiento no fuese el buscado.

Por delante del talentoso base de Unicaja, se encuentran Austin Wiley, del Tofas Bursa, Marcelinho Huertas, base del Lenovo Tenerife, verdugo de los malagueños en la Copa del Rey, y Levi Randolph, del Hapoel Bank Yahav Jerusalem. Además del exterior brasileño del conjunto de las Islas Canarias, ha oto representante de la Liga Endesa y se trata del Howard Sant-Roos, jugador del UCAM Murcia.

La carrera por el MVP de la temporada tendrá un seguimiento público por parte de la organización de la Basketball Champions League hasta la conclusión de los cuartos de final de dicha competición europea, aunque no se decidirá el ganador del trofeo hasta que se concluya la propia Final Four por lo que pueda suceder en las estancias finales, pero estar bien colocado antes del comienzo de esta ronda del torneo es vital para poder optar a alzarte con dicho galardón.

La propia FIBA destaca que el base de Unicaja tiene un nombre perfecto para poder ser considerado como el jugador mejor valorado del torneo, dado que su nombre significa "el mayor campeón" en cuanto a sus raíces oriundas de la nación británica de Gales.

El mejor clasificado de la Liga Endesa es Marcelinho Huertas, que ostenta la segunda plaza en la carrera por el MVP de la Basketball Champions League. Esto se debe a que su equipo tiene un bagaje positivo de 2-1 en el grupo más duro de esta competición continental y consideran que es la razón del buen rumbo del conjunto de las Islas Canarias, porque "está jugando su campaña europea con mayor puntuación de su carrera como profesional, cuando está a punto de cumplir los 41 años de edad". Además, tiene unos números para destacar con 13,1 puntos, 8,4 asistencias, 3,1 rebotes, 16,8 de valoración, en solamente 26 minutos por partido.

Este es otro trofeo que puede volverse a Málaga a final de temporada, además de la Liga Endesa, en la que los malagueños son el segundo mejor equipo de la temporada y el propio título de campeón de la Basketball Champions League, que los andaluces llevan ya unos años buscando cosechar.