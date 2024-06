Lío de Jayson Granger en Uruguay: pierde los papeles y amenaza de muerte a un rival

Tremenda reacción de Jayson Granger durante un Aguada-Peñarol, play off definitivo por el título de liga en Uruguay. El exjugador del Unicaja, tras una riña con el también charrúa Santiago Vidal, hizo gestos amenazantes de muerte a su rival, efecto de la tensión de un partido de play off, pero cruzando unas líneas rojas. Al acabar ese segundo partido de la final, Vidal se acercó a Granger y este le negaba el saludo final, se retiraba y hacía un gesto simulando un disparo y otro arrastrando su dedo pulgar por el cuello, e invitándolo a salir fuera. Ambos venían con la mecha encendida después de un par de acciones durante el partido. Granger le daba un codazo a Vidal durante el tercer cuarto, que acababa con falta antideportiva. Incluso el jugador fue llamado a declarar ante la Unidad de Violencia del Deporte en Uruguay. Episodio que mancha el prestigio de una institución en el país sudamericano, internacional durante más de una década; de sangre caliente y que le puede costar una sanción. El tercer partido es el próximo lunes.

No obstante, Jayson Granger pedía perdón al acabar el partido a través de su cuenta de X. "Me gustaría pedir disculpas por cómo perdí los nervios en el partido de ayer. No estoy acostumbrado a lidiar con el racismo y ciertas situaciones que no deberían de darse adentro de una cancha de basketball, es algo que nunca viví en mis 20 años como profesional. A pesar de todo, no justifica mis faltas de respeto y mi salida de tono. Pido disculpas a los aficionados y a mi familia", escribía Granger.

Tyson Pérez se empapa del Unicaja

Tyson Pérez acabó su temporada en Andorra y en agosto comenzará la pretemporada con el Unicaja. Ahora pasa unas semanas en Galicia, su tierra adoptiva, adonde llegó con nueve años desde su República Dominicana natal. Y ha aprovechado su estancia para visitar el Campeonato de España infantil, que se celebra estos días en La Coruña. Allí posaba con el equipo dirigido por Manolo Bazán. A los chavales les hacía ilusión posar con el que será primer fichaje, aunque se cerrara su contratación la temporada anterior, del club malagueño para la temporada 2024/25. Departió con ellos y se empapó un poco de filosofía cajista. Firmó hasta 2027 con el club malagueño y tendrá tiempo de hacerlo del todo.

Está pendiente de temas burocráticos Tyson Pérez, con una posibilidad de jugar el Preolímpico con la República Dominicana de la que el Unicaja no tiene aún constancia. Pérez, en España desde los nueve años, fue internacional a las órdenes de Sergio Scariolo en cuarto partidos, la última vez en febrero de 2023 ante Italia en un partido de las ventanas en Cáceres. Pero ahora, vista la situación y la progresión de la nueva generación española que llega, el dominicano, criado en Galicia, quiere jugar con su país natal. La Federación de la República Dominicana ha iniciado, tras obtener el sí del jugador, las gestiones con la FIBA para que se tramite el cambio de elegibilidad. Para ello se necesita el plácet de la FEB y también del máximo organismo internacional. "Él pidió la autorización de que quiere cambiar la nacionalidad. Él jugó con España sin asterisco. Es un tema a discutir. Jugó con España hace un año y poco y por eso FIBA se reserva un poco, no es tan rápido", señalaba el presidente Rafael Uribe, presidente de la Federación dominicana. También se refería al asunto Che García, el seleccionador que llevó al equipo al pasado Mundial. "El tema de Tyson: lo queremos y fuimos a reunirnos con él y todo. Ya depende de FIBA".