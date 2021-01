Luis Casimiro compareció ante los medios tras la octava derrota del Unicaja en nueve partidos. Fue otra imagen pobre y plana de los cajistas ante el BAXI Manresa que el técnico valoró así: "El primer cuarto nos condicionó todo el ritmo del partido, los cuartos siguientes. Esa diferencia por momentos la pudimos salvar y volver al partido y estar en él, esos momentos por errores que cometimos en tiros de dos puntos más el adicional. Permitieron que ellos siguieran teniendo esa distancia de ocho o 10 puntos, cada vez que quisimos entrar en el partido cometimos estos errores y no nos hizo poder llegar con la fe suficiente para competir al partido al final".

No encuentra soluciones Casimiro, que sigue apostando por trabajar, creer en ellos y acelerar la evacuación de la enfermería: "La solución está en seguir trabajando, en perseverar, en seguir creyendo en las cosas que hacemos. Estuvimos más lejos que otros días. Otros días en prórrogas, en los últimos balones tuvimos opciones de ganar. Seguir trabajando, en recuperar la gente que está lesionada, como Alberto. Si podemos ir aumentando los participantes que están en el dique seco eso ayudaría".

Sobre su percance con el trío arbitral, Casimiro dejó claro que no justifica con ello la derrota y solo quería conocer "el criterio arbitral" que se estaba siguiendo: "No echo la culpa al arbitraje de haber perdido, en ningún momento, pero sí atenernos a unos criterios que sean siempre los mismos. No en un mismo partido, que es fundamental, si no de un partido a otro. Es lo que le estaba reclamando, pero sin justiciar ninguno momento que la derrota sea producto de ello. Para saber los profesionales a qué nos debemos ajustar, y que no cada partido sea un criterio diferente. Esto no ayuda a nadie"

"He visto bien a Alberto. Espero que no haya tenido sobrecarga", comentaba sobre el base pelirrojo, que regresaba tras lesión: "El tiempo que ha estado en cancha es para estar contento. Que no haya ningún contratiempo, que siga sumando minutos de entrenamiento, de partido y que poco a poco vuelva a estar donde estaba cuando se lesionó".