Casimiro: "No hemos conseguido nada importante"

El Unicaja acumula grandes resultados en el arranque de temporada. Balance de 13-3, clasificación para el Top 16 matemática y también la Copa al lado. Mañana juega en el Carpena (20:45 horas, Teledeporte) ante el Mornar Bar montenegrino. Sigue en la carrera por el primer puesto, aunque es algo a lo que Casimiro no concede excesiva importancia.

Empezó hablando Casimiro en la víspera del estado de salud de Jaime Fernández. "Jaime no se resintió en el partido de Andorra, entrenó con normalidad estos dos días. La salud del equipo es buena, dentro de las molestias, como Jaime que jugó con un poco de dolor o Gio, que tiene algo de dolor en la espalda. Nadie tendrá problemas para jugar mañana. Traeremos a Pablo Sánchez como prevención para que sea el número 12, Brian y Jaime están solos. Por si fuese necesario, ahí estará Pablo", decía Casimiro.

El viento sopla favorable en el Unicaja tras ese gran arranque. "Siempre es mejor ganar que perder por lo que esto genera: confianza, química, crecimiento, refrendar el trabajo realizado, generar buena expectativa fuera del núcleo del equipo, a nivel de entorno... Siempre es bueno. Pero debemos olvidarnos de estas sitaciones, es bueno que haya gente feliz, pero debemos afrontar cada partido al máximo nivel. No sirve de nada lo de atrás, sea bueno o malo", expresaba Casimiro.

"La mejor motivación es que tenemos que mejorar todavía", aseguraba Casimiro cuando se le cuestionó si ser primeros de grupo era un buen señuelo para seguir con buena actitud: "Hacer que aspectos del juego que planteemos y que salgan bien, como pasó en Andorra. Tenemos que enfocarnos al plan de juego y que nos salga bien, es la mayor motivación. Es nuestro trabajo y mejorar en cada oportunidad que haya. Ya leeremos el partido como viene, que las variantes que podamos hacer puedan realizarse con éxito también. Es el camino, la motivación. No vale pensar a medio plazo porque no hemos conseguido nada importante, que merezca la pena. Tenemos que cuidar la línea, la atmósfera que tenemos".

Ese equilibrio del que habla Casimiro es frágil. "Es baloncesto, es deporte profesional, nunca sabes cuándo se puede romper, el equipo rival juega bien, el rival te puede ganar...", razonaba el técnico manchego: "Tenemos esa disposición. La manera de cuidar esto es el máximo esfuerzo, es el mayor objetivo. No pienso en que pueda llegar el bajón, estoy feliz de cómo está el equipo ahora mismo. Esto se labra día a día. Si llega el bajón, si llega insisto, debemos estar preparados. Pero tenemos que cuidar esta mentalidad positiva. Encarar el trabajo diario, con el máximo esfuerzo y centrarnos en ello".

Habló Casimiro de otros temas interesantes:

Rival

"Quiero que nuestro equipo esté al máximo de motivación. Estamos en un momento en que cuidar la dinámica que llevamos pasa por el máximo respeto al rival y por la concentración. Es la manera de trabajar. El Mornar Bar está en plena reconstrucción, con Sané o Bobby Brown como nuevos fichajes, a pesar de haber perdido contra el Estrella Roja de bastante, jugaron 15 minutos muy bien, ganaron a Turín, es un equipo muy peligroso desde la lína de tres. En el partido de ida, recordad, cuando se ponen a enchufar y son peligrosos. Tenemos que estar al máximo nivel para defenderlos".

Salin

"Es la garantía de actitud, de esfuerzo, de máxima entrega. Muy buen defensor, es duro. No le importa el contacto, es rocoso. Se pone para que le den en la falta en ataque. Es muy bueno lo que aporta. Lo hace francamente bien, es un ejemplo a nivel defensivo y luego tiene su capacidad de tiro, fundamental para abrir el campo, cuando son buenos tiros no importa que falle".

Andorra

"Lo que dije en la rueda de prensa posterior. Fue el partido más sólido fuera de casa, por mentalidad competitiva. Fueron muchos minutos, que no habíamos tenido tantos. Gran mentalidad, muy sólidos. Me gustaría que esa personalidad sea igual en el Carpena y fuera, pero al final somos personas y tenemos actuaciones que no siempre nos gustan, pero me gustaría que la línea fuese en ese nivel de solidez".

Brian Roberts

"En Alemania juega 30 minutos, maneja el tiempo del partido, los tiros abiertos no los mete y eran fáciles. Estuvo bien, no brillante como en Andorra. Brian tiene el control del equipo, sabe lo que queremos, es una prolongación del entrenador en la pista. Unas veces es más brillante en acierto y otras no, pero hace muy buen trabajo. Hay cambios tácticos y ellos se bloquean, ellos se adaptan y sufrimos nosotros. Es un partido bastante regular suyo".