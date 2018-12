"En Badalona parecía pretemporada"

"Seguimos cuartos con una brecha de dos victorias pero a mí me gusta disputar cada partido al 100% y dejamos una oportunidad de seguir lo más arriba posibie . Necesitamos volver a estar metidos 100%, con mentalidad de equipo, con la solidez de antes del parón. Nos vienen bien estos partidos. Que volvamos a ser el equipo", proseguía el técnico, que también pedía algo de indulgencia con sus jugadores: "A nivel mental sólo hay que hacer un acto de empatía. Haces un trabajo en tu periódico y te llevan a una radio y te piden otras cosas, otra forma de trabajar... Y al poco regresas al periódico. Puede pasar que cueste ubicarte tras los partidos con la selección y nos afectó bastante, sin que sea excusa, no concibo justificarlo con eso. Pero es un hecho que ocurrió".

"Hay equipos que en un mes cambian, nosotros apenas hemos cambiado. Tenemos que ir preparados a disputar un partido que sirve para ver quién es primero. Tenemos que ir con la confianza de que sólo hemos perdido un partido y disputamos el primer puesto. Buena mentalidad y buena disposición aunque el trabajo está hecho", incidía Casimiro, que recordaba que es en el Top 16 donde se juegan las habichuelas: "Creo que es muy importante ser primero en la siguiente fase. Cuando juegas eliminatorias de ida y vuelta es fundamental el factor cancha. La siguiente fase será importantísima. Cada eliminatoria es un mundo. Veo más determinante esa posición . Pero también digo que me gustaría ser primero, que el equipo esté perfecto y compita el partido mañana, que mantengamos esa línea desde que comenzó la temporada".

El técnico cajista habló del relativo valor de ser primero en el grupo de esta primera fase, pero no quiere que ello se confunda con relajación. El Unics es un rival de máximo nivel en la competición y quiere Casimiro que se compita de verdad. " Son un equipo de referencia. Han cambiado a Morgan por lesión pero por lo que les vi contra San Petersburgo son el mismo equipo intenso, físico. Son agresivos delante y atrás, verticales, con mucho talento. Será el mismo tipo del partido que en Málaga. Nos gustaría que fuese igualado o con ventaja para nosotros", diseccionaba Casimiro.

"Cuando teníamos un balón para todo un equipo..."

Luis Casimiro se refirió al intento de récord Guinnes de botes de balón de manera simultánea que se celebrará el domingo en las afueras del Carpena. "Está muy bien alrededor del partido. Está levantando expectación, no sé si el récord es de los más o menos. Hubo una campaña de la FEB de un balón para cada niño años atrás que fue un éxito. Yo me quedo con que se dará un balón a cada personas. Los que trabajamos con equipos en los que sólo teníamos un balón o dos balones valoramos lo que es esto. Que en torno a un balón que bota se reúna mucha gente es una gran señal. Es un símbolo de nuestro deporte. Es un partido muy atractivo para todos y me parecen bien todas estas cosas. Todo esto funciona muy bien en Málaga", aseguraba Casimiro.