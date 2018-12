El mercado se agita en la Eurocup

Movimientos importantes en los últimos días en el mercado de equipos importantes de la Eurocup aprovechando las dos semanas de parón que ha habido. El Tofas Bursa anunció ayer el fichaje de Frank Elegar, pívot de 2.06 metros y 32 años, que el pasado verano no anduvo lejos de venir al Unicaja. Era la opción por si la prioridad de Mathias Lessort se caía en última instancia.

También comunicó el Mónaco la llegada del alero ucraniano (30 años) Sergii Gladyr, ex Manresa, que emprende una nueva etapa en el equipo de Principado, en el que ya estuvo con anterioridad. Había fichado un par de días antes el mismo equipo a Eric Buckner, pívot de 2.13 metros y 28 años tras no ser renovado por el Asvel. No podrá alinearse hasta el inicio del Top 16 por haber jugado ya en otro equipo de la competición.

A San Petersburgo llegó Codi Miller- McIntyre (1.91 y 24 años), un exterior que llega desde la D-League para paliar la marcha de Brandon Jennings del Zenit. También han fichado los rivales del Unicaja en el grupo. El de mañana, el Unics, a Jackie Carmichael (ex de Bilbao Basket), un interior de 28 años y 2.05 metros que ya jugó en el Avtodor de Saratov y Al Riyadi de Beirut esta temporada. Releva temporalmente al lesionado Raymar Morgan. Salieron al mercado también el FIAT Torino, último rival, que contrató a Darington Hobson, un alero de 2.01 y 29 años, y el Mornar Bar, que sumó a Malcolm Grant, un nuevo director de juego.